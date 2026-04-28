Lehečka si v Madridu poradil i s Musettim

Jiří Lehečka postoupil v Madridu již do čtvrtfinále. Světovou devítku Lorenza Musettiho porazil 6:3, 6:3. Jeho dalším soupeřem bude Arthur Fils.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka přehrál stejně starého Itala ve čtvrtém vzájemném utkání potřetí. Mladoboleslavský rodák loňskému semifinalistovi nabídl čtyři brejkboly, všechny ale odvrátil a sám naopak ze čtyř možností tři využil. Duel ukončil za hodinu a čtvrt.
S Filsem se finalista letošního Masters v Miami utká popáté v kariéře, bilanci spolu mají vyrovnanou 2:2. Z letošních dvou duelů vyhrál každý z nich jednou, na antuce se ale utkají poprvé.
O postup do čtvrtfinále dnes v Madridu zabojují ještě další dva Češi. Vít Kopřiva vyzve domácí nastupující hvězdu Rafaela Jódara, Jakuba Menšíka čeká druhý nasazený Alexander Zverev z Německa.