Tenis

Lehečka si v Madridu poradil i s Musettim


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Jiří Lehečka postoupil v Madridu již do čtvrtfinále. Světovou devítku Lorenza Musettiho porazil 6:3, 6:3. Jeho dalším soupeřem bude Arthur Fils.

Čtyřiadvacetiletý Lehečka přehrál stejně starého Itala ve čtvrtém vzájemném utkání potřetí. Mladoboleslavský rodák loňskému semifinalistovi nabídl čtyři brejkboly, všechny ale odvrátil a sám naopak ze čtyř možností tři využil. Duel ukončil za hodinu a čtvrt.

S Filsem se finalista letošního Masters v Miami utká popáté v kariéře, bilanci spolu mají vyrovnanou 2:2. Z letošních dvou duelů vyhrál každý z nich jednou, na antuce se ale utkají poprvé.

O postup do čtvrtfinále dnes v Madridu zabojují ještě další dva Češi. Vít Kopřiva vyzve domácí nastupující hvězdu Rafaela Jódara, Jakuba Menšíka čeká druhý nasazený Alexander Zverev z Německa.

Přečtěte si také

Nosková si vyšlápla na Gauffovou. Plíšková přehrála Sierraovou, uspěl i Menšík


Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.