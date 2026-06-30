Plíšková postoupila ve Wimbledonu do druhého kola, vyřadila Valentovou

Tenistka Karolína Plíšková zvládla ve Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou a po vítězství 6:3, 6:4 postoupila do 2. kola. V dalším kole může narazit na obhájkyni titulu Polku Igu Šwiatekovou, nebo Američanku Taylor Townsendovou. Do druhého kola proklouzla také Marie Bouzková po výhře nad Australankou Talií Gibsonovou 6:1, 3:6, 6:2.
Do turnaje vstoupí v úterý ještě zbývajících pět českých zástupců. Třináctého nasazeného Jiřího Lehečku čeká Australan Alexei Popyrin, o dvě příčky níže postavený Jakub Menšík narazí na domácího Tobyho Samuela a Vít Kopřiva se utká s jiným Britem Janem Choinským. Turnajová devítka Linda Nosková pak vstoupí do turnaje proti Němce Elle Seidelové a Sára Bejlek vyzve nasazenou sedmnáctku Rumunku Soranu Cirsteaovou.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková porazila o 15 let mladší Valentovou díky stoprocentnímu servisu a dvěma brejkům. Nemusela litovat ani sedmi dvojchyb. Do 2. kola Wimbledonu postoupila po čtyřech letech. Vloni v Londýně chyběla kvůli zranění nohy.
„Nebyl to úplně můj nejlepší zápas. Samozřejmě jsem ráda, že jsem vyhrála, ale hrát hned v prvním kole proti Češce není nic příjemného. Nemám to ráda, zvlášť na grandslamu. Minulý týden jsem hrála proti dvěma Češkám, ale je nás prostě hodně, takže je velká šance, že na některou narazíte. Jsem nicméně ráda, že jsem postoupila,“ řekla Plíšková.
Oba sety rozhodla v koncovkách. V první sadě získala klíčový brejk v osmé hře, ve druhém setu prolomila podání Valentové v devátém gamu. Duel poté ukončila na servisu čistou hrou. V dalším kole může narazit na obhájkyni titulu Polku Igu Šwiatekovou, nebo Američanku Taylor Townsendovou.
Bouzková přešla ve Wimbledonu přes úvodní kolo popáté za sebou. Gibsonovou zdolala po bezmála dvou a půl hodinách hry a porazila ji i podruhé v kariéře. Australance nestačilo ani 47 vítězných míčů, doplatila na 53 nevynucených chyb. Bouzková jich měla jen 12.
Čtvrtfinalistka Wimbledonu z roku 2022 Bouzková získala první set díky dobrému úvodu, kdy se ujala vedení 4:0. Ve druhé sadě ale od stavu 1:0 prohrála pět her za sebou a manko už nedotáhla. V rozhodujícím třetím setu se díky dvěma brejkům dostala do vedení 3:1 a v sedmé hře prolomila servis soupeřky ještě jednou. Příště narazí na Italku Tyru Caterinu Grantovou.