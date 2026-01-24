Karolína Plíšková prohrála ve třetím kole Australian Open s loňskou šampionkou Madison Keysovou z USA. Světové devítce podlehla dvakrát 3:6. Skončili i devatenáctiletá Nikola Bartůňková po porážce 0:6, 4:6 s Elise Mertensovou z Belgie a Tomáš Macháč, který prohrál čtyřapůlhodinový zápas s pátým nasazeným italským tenistou Lorenzem Musettim 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 2:6.
Plíšková po dlouhé zdravotní pauze zaviněné zraněním kotníku vyřadila v Melbourne dvě soupeřky, zastavila ji až obhájkyně titulu.
Keysová nastoupila ve velkém stylu a záhy vedla 4:0, třiatřicetiletá česká tenistka jí dokázala vzít podání jen jednou. Na vítězné údery vyhrála Američanka 25:8.
„Hrála neskutečně rychle, klobouk dolů před ní. Moc šancí jsem neměla, i když nějaké malinké tam byly. Na všechny ale zahrála úplný nesmysl, takže si nemůžu moc co vyčítat. Bohužel jsem si nechala set utéct na 0:4, což je s takto dobrou hráčkou moc. Tři utkání v Melbourne jsou super, ale na lepší holky to zatím nestačí,“ uvedla Plíšková na webu tenisovysvet.cz.
Macháč ovládl v minulém týdnu turnaj v Adelaide a v Melbourne zdolal bývalé světové trojky Grigora Dimitrova a Stefanose Tsitsipase. V utkání s Musettim mu ale statistici napočítali 82 nevynucených chyb.
Italský tenista rozhodl pátý set dvěma brejky. Do čtvrtého kola v Melbourne se Musetti dostal poprvé, na Roland Garros i ve Wimbledonu už hrál semifinále.
Bartůňková nejprve v Melbourne zvládla kvalifikaci a pak se blýskla výhrami nad někdejší světovou osmičkou Darjou Kasatkinovou a desátou nasazenou Belindou Bencicovou. Lépe podávající Mertensová jí ale v prvním setu nepustila ke slovu a ve druhé sadě přidala ještě dva brejky.