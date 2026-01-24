Novak Djokovič vyhrál na grandslamových turnajích rekordní 400. zápas. Ve třetím kole Australian Open porazil Nizozemce Botica van de Zandschulpa 6:3, 6:4, 7:6. Jannik Sinner zdolal Američana Eliota Spizzirriho 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 a postoupil po velkém boji se soupeřem i křečemi do osmifinále. Italskému obhájci titulu tak skončila jeho série 12 zápasů bez prohraného setu. Postoupila také Iga Šwiateková, která porazila ruskou tenistku Annu Kalinskou 6:1, 1:6, 6:1. Dvojnásobná vítězka Naomi Ósakaová odstoupila před utkáním 3. kola.
Djokovič má 400. výhru na grandslamech. Do osmifinále postoupili Sinner i Šwiateková
Čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion Djokovič vyhrál v Melbourne 102. utkání a vyrovnal rekord Švýcara Rogera Federera. V Austrálii nasbíral osmatřicetiletý Srb deset titulů.
Van de Zandschulp, který loni Djokoviče porazil v Indian Wells, neudržel v třetí sadě dva setboly. „Polevil jsem a mohlo se stát cokoli. Jsem moc rád, že jsem ty setboly přežil,“ řekl čtvrtý nasazený Srb, jenž se v příštím kole utká s Jakubem Menšíkem. Fanouškům zatrnulo, když si Djokovič v polovině třetího setu podvrtl pravou nohu. „Naštěstí se mi podařilo dobře spadnout, to mě zachránilo. Mohlo to dopadnout opravdu ošklivě,“ dodal Djokovič.
Sinnera v Melbourne trápily křeče
Sinner naposledy ztratil set v říjnovém finále ve Vídni s Němcem Alexanderem Zverevem. Poté suverénně prošel pařížským Masters, Turnajem mistrů v Turíně i úvodními dvěma koly v Melbourne.
Spizzirri, 85. hráč žebříčku, pro nějž bylo třetí kolo novým grandslamovým maximem, trápil favorita po vyhrané úvodní sadě dál. Sinnera sužovaly v téměř čtyřicetistupňovém horku křeče, chvílemi jen kulhal a příliš mu nepomohla ani masáž. „Nevím, co mám dělat,“ ptal se zoufale svých trenérů.
Za stavu 1:3 ve třetí sadě proto s úlevou přivítal desetiminutovou přestávku kvůli zatažení střechy a rychle zmizel v šatně, aby se ochladil. „Nejprve jsem měl křeče v nohou, pak v pažích a nakonec všude. Ale tenis je mentální hra. I když jsem nemohl hrát, jak nejlépe umím, hrál jsem tak dobře, jak to šlo,“ řekl Sinner po utkání.
Set nakonec získal, ze stavu 1:3 následně otočil i čtvrté dějství a připsal si 18. vítězství v řadě. Naposledy prohrál na počátku října v Šanghaji, kde kvůli zranění nohy skrečoval duel s Nizozemcem Tallonem Griekspoorem.
„S tím pravidlem o horku jsem měl štěstí, pak už to bylo lepší a lepší. Ale pokud chci dojít daleko, musím hrát dobře, i když je vedro,“ uvedl Sinner. O čtvrtfinále bude čtyřnásobný grandslamový šampion hrát s krajanem Lucianem Darderim.
Ósakaová odstoupila
Dvojnásobná vítězka Australian Open Naomi Ósakaová odstoupila z turnaje kvůli nespecifikovaným potížím krátce před utkáním s domácí kvalifikantkou Maddison Inglisovou. „Musela jsem se odhlásit, abych se mohla věnovat něčemu, co po posledním zápase vyžaduje pozornost mého těla. Nemůžu riskovat další poškození,“ napsala japonská tenistka na instagramu.
Příští soupeřkou Inglisové bude druhá nasazená Iga Šwiateková. Polská tenistka prohrála s Ruskou Annou Kalinskou druhý set 1:6, obě další sady však stejným poměrem získala. Čtyřiadvacetiletá Šwiateková má už šest grandslamových titulů, ale trofej z Melbourne jí zatím jako jediná uniká.
Wawrinka nestačil na Fritze
Vítěz z roku 2014 Stan Wawrinka prohrál při své poslední účasti na australském grandslamu v 3. kole s devátým nasazeným Američanem Taylorem Fritzem. Čtyřicetiletý švýcarský držitel divoké karty zvítězil jen v druhé sadě. Na kurtu nicméně ve třech zápasech strávil celkem přes deset hodin, nejvíce ze všech hráčů, a fanoušci se s ním rozloučili bouřlivým potleskem.
„Atmosféra byla neuvěřitelná. Děkuji, že jste při mně vždycky stáli. Je mi smutno, že odcházím, ale byla to fantastická cesta,“ řekl Wawrinka, který stěží potlačoval slzy. Pak si ale bez váhání vzal dvě vychlazené plechovky piva a na rozloučenou si připil s ředitelem turnaje Craigem Tileym.
Výsledky dvouher na tenisovém Australian Open
Výsledky dvouher na tenisovém Australian Open
Muži – 3. kolo: Musetti (5-It.) – Macháč 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2, Menšík (16) – Quinn (USA) 6:2, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), Darderi (22-It.) – Chačanov (15-Rus.) 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, 6:4, Sinner (2-It.) – Spizzirri (USA) 4:6, 6:3, 6:4, 6:4, Shelton (8-USA) – Vacherot (30-Mon.) 6:4, 6:4, 7:6 (7:5), Fritz (9-USA) – Wawrinka (Švýc.) 7:6 (7:5), 2:6, 6:4, 6:4, Djokovič (4-Srb.) – Van de Zandschulp (Niz.) 6:3, 6:4, 7:6 (7:4), Ruud (12-Nor.) – Čilič (Chorv.) 6:4, 6:4, 3:6, 7:5.
Ženy – 3. kolo: Keysová (9-USA) – Plíšková 6:3, 6:3, Mertensová (21-Belg.) – Bartůňková 6:0, 6:4, Wang Sin-jü (Čína) – Nosková (13) 7:5, 6:4, Rybakinová (5-Kaz.) – Valentová 6:2, 6:3, Anisimovová (4-USA) – Stearnsová (USA) 6:1, 6:4, Pegulaová (6-USA) – Selechmetěvová (Rus.) 6:3, 6:2, Šwiateková (2-Pol.) – Kalinská (31-Rus.) 6:1, 1:6, 6:1, Inglisová (Austr.) – Ósakaová (16-Jap.) bez boje.