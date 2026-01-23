Karolína Muchová na Australian Open porazila Magdu Linetteovou dvakrát 6:1 a postoupila do osmifinále. Turnajová devatenáctka se nyní utká se světovou trojkou a držitelkou dvou grandslamových titulů Coco Gauffovou z USA. Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou jsou ve třetím kole čtyřhry.
Muchová je v osmifinále Australian Open, čeká ji Gauffová
Devětadvacetiletá Muchová zahájila zápas brejkem a i v dalších gamech se jí dařilo zatlačit o čtyři roky starší 50. hráčku žebříčku do obrany. Na řadu přesných úderů nemohla Linetteová dosáhnout a první set prohrála 1:6.
Hned na začátku druhé sady čelila Muchová brejkbolu, ale odvrátila ho a znovu se rozjela. Polská semifinalistka australského grandslamu z roku 2023 pod tlakem chybovala, ve čtvrté hře přišla o podání a občas jen bezmocně sledovala, jak zápas spěje k rychlému konci. Trval jen hodinu a tři minuty.
Čtvrté kolo bude Muchová v Melbourne hrát poprvé od roku 2021, kdy došla až do semifinále. Proti Gauffové dosud nastoupila čtyřikrát a neuhrála ani set.
Siniaková s Townsendovou jsou po výhře nad čínským párem v 3. kole
Obhájkyně titulu Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou vyhrály zápas druhého kola čtyřhry. Čínský pár Sü I-fan, Jang Čao-süan zdolaly 7:6, 6:1.
Nejvýše nasazená dvojice měla potíže jen v úvodním dějství. V tie-breaku ale Siniaková s Townsendovou odvrátily dva setboly a pak už jistě kráčely za dalším postupem. V příštím kole se utkají s Japonkou Miju Katovou a Maďarkou Fanny Stollárovou, které po velkém boji vyřadily Jesiku Malečkovou a Miriam Škoch.
Siniaková v Austrálii, kde triumfovala už třikrát, usiluje o udržení pozice světové deblové jedničky. Vstoupila i do soutěže ve smíšené čtyřhře, kde hraje s Nizozemcem Semem Verbeekem, s nímž loni triumfovala ve Wimbledonu. V prvním kole vyřadili rusko-nizozemskou dvojici Alexandra Panovová, David Pel.
V sobotu nastoupí ve 3. kole šest českých tenistů
O postup do osmifinále v sobotu zabojuje šest českých tenistů. Program v hlavní Areně Roda Lavera v Melbourne otevře Karolína Plíšková, která se utká s loňskou šampionkou Madison Keysovou z USA.
Tomáš Macháč a Tereza Valentová budou hrát proti turnajovým pětkám – Macháč proti Lorenzovi Musettimu z Itálie, osmnáctiletá Valentová proti finalistce z roku 2023 Jeleně Rybakinové z Kazachstánu. Nasazenou soupeřku bude mít rovněž Nikola Bartůňková, která se utká s Belgičankou Elise Mertensovou.
Žebříčkově nejlepší český tenista Jakub Menšík nastoupí proti Američanu Ethanu Quinnovi, kterého v obou dosavadních vzájemných zápasech zdolal. Třináctá nasazená Linda Nosková bude hrát s Číňankou Wang Sin-jü.