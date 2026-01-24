Tenis

Ani v pátém setu jsem nehrál vůbec špatně, Musetti ho ale zvládl výborně, uvedl Macháč


Tomáš Macháč vypadl ve třetím kole Australian Open s Lorenzem Musettim po bezmála čtyřapůlhodinovém boji. Pátý nasazený Ital zvítězil 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2 a český tenista po zápase uznal, že jeho soupeř zvládl rozhodující pátý set výborně.

„Hrálo se mi dobře. Ani v pátém setu jsem nehrál vůbec špatně, on ho ale zvládl výborně. Neměl jsem vůbec křeče, což beru jako jedno z hlavních pozitiv,“ řekl Macháč webu Tenisový svět s připomínkou svých častých potíží v dlouhých zápasech.

Pětadvacetiletý berounský rodák v jediném dosavadním vzájemném utkání Musettiho předloni v Marseille porazil. Odveta však vyšla Italovi, který už hrál na Roland Garros i ve Wimbledonu semifinále, ale do 4. kola v Melbourne se dostal poprvé.

„Musetti je pátý na světě, takže jsem věděl, že to bude od začátku těžké. Je extrémně šikovný, z forhendu i bekhendu. Dobře mění rytmus. Hraje nízké čopy, pak vysoké spiny. Chce diktovat hru,“ uvedl Macháč, který v minulém týdnu vyhrál turnaj v Adelaide a v Melbourne zdolal bývalé světové trojky Grigora Dimitrova a Stefanose Tsitsipase.

Čtvrtý set získal díky brejku v 12. gamu, ale celkově se v utkání s Musettim dopustil 82 nevynucených chyb. „Snažil jsem se ho dostat pod tlak svou agresivitou. Chvíli se to dařilo, ale nejde to pořád. Musíte proti němu hrát útočně, jinak diktuje tempo on,“ dodal Macháč, který došel do 3. kola Australian Open potřetí za sebou.

