Menšík začal turnaj v Madridu hladkou výhrou. Končí Samson

Jakub Menšík vstoupil do antukového turnaje v Madridu hladkou výhrou 6:3, 6:4 nad Američanem Martinem Dammem. Ve třetím kole naopak skončila Laura Samson. V boji o osmifinále prohrála s Maďarkou Annou Bondárovou za hodinu a tři čtvrtě 6:7, 1:6.
Menšík, jenž měl na úvod coby 23. nasazený volný los, přehrál syna někdejšího elitního českého deblisty za 67 minut. K vítězství nad soupeřem, který do hlavní soutěže prošel z kvalifikace, mu stačil jeden brejk v každém setu. V příštím kole vyzve loňský čtvrtfinalista třináctého nasazeného Karena Chačanova. S ruským tenistou oba předchozí vzájemné zápasy prohrál.
Osmnáctiletá Samson, jíž ve světovém žebříčku patří 171. místo, ve španělské metropoli startovala v hlavní soutěži díky divoké kartě od pořadatelů. V prvním setu hrála se soupeřkou, která je v pořadí WTA o více než 100 příček výše, vyrovnaně. Jako první se ujala vedení, brejk ale nepotvrdila a tie-break pak ztratila 3:7. Ve druhé sadě rozhodla třetí hra, v níž Samson promarnila na servisu náskok 40:0 a od stavu 1:1 tak už neuhrála ani game.