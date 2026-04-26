Lehečka si poradil i s Američanem Michelsenem. Noskové pomohlo odstoupení soupeřky

Jiří Lehečka v Madridu pokračuje. Český hráč porazil 6:4 a 6:2 Američana Alexe Michelsena a postoupil do osmifinále. Do stejné fáze se dostala také Linda Nosková po odstoupení Ljudmily Samsonovové. Postoupila také Karolína Plíšková, která porazila 7:5, 2:6 a 7:6 Elise Mertensovou. Naopak Kateřina Siniaková prohrála 3:6, 6:2 a 6:7 s Catherine McNallyovou.
Lehečka zápas s Michelsenem zvládl bez problémů. K zisku prvního setu mu stačil jeden brejk, ve druhé sadě dva. Sám nečelil jedinému brejkbolu a nerozhodila ho ani krátká pauza kvůli kolapsu jednoho z diváků.
Ve čtvrtém kole čtyřiadvacetiletý Lehečka, který před dvěma lety došel v Madridu až do semifinále, nastoupí buď proti Lorenzovi Musettimu z Itálie, nebo Tallonu Griekspoorovi z Nizozemska.
Nosková měla nastoupit proti Samsonovové, která ale na poslední chvíli odstoupila kvůli nemoci. Jednadvacetiletou Češku nyní čeká Američanka Coco Gauffová. S vítězkou dvou grandslamů a loňskou finalistkou z Madridu zatím Nosková ve dvou duelech nezískala ani set.
Plíšková postup vybojovala obratem ve třetím setu. V něm bývalá světová jednička prohrávala už 1:4 a 0:40, ale dokázala vyrovnat a vybojovala tie-break. Ve zkrácené hře sice ztrácela 0:2, ale šesti body za sebou skóre otočila a vyhrála 7:3.
V osmifinále čtyřiatřicetiletá Plíšková, která po vleklých zdravotních problémech klesla v žebříčku až na 197. místo, nastoupí proti Solaně Sierraové. S Argentinkou se letos utkala v Dauhá a na tvrdém povrchu ji porazila 6:1, 6:2.
Siniaková po prohraném prvním setu bez potíží ve druhém srovnala a měla postup na dosah. V rozhodující sadě vedla 4:2, a i když McNallyová vyrovnala, tak si devětadvacetiletá Češka při vlastním servisu za stavu 5:4 vypracovala dva mečboly. Ani jeden ale nevyužila.
Do tie-breaku Siniaková vstoupila brejkem, ale sama pak čtyřikrát ztratila podání a McNallyová pro sebe zkrácenou hru získala poměrem 7:2.
Vít Kopřiva si o osmifinále zahraje s Arthurem Rinderknechem z Francie.