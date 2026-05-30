Sabalenková je ve čtvrtfinále Roland Garros, vyzve ji Ósakaová

Světová jednička Aryna Sabalenková prošla počtvrté v řadě do osmifinále Roland Garros. Finalistka loňského ročníku porazila Australanku Dariu Kasatkinovou 6:0, 7:5 a o čtvrtfinále se utká v duelu čtyřnásobných grandslamových šampionek s Naomi Ósakaovou, která je v osmifinále poprvé. Japonská tenistka ve třetím kole, které bylo dosud v Paříži jejím maximem, zdolala osmnáctiletou Američanku Ivu Jovicovou po tříhodinovém boji 7:6, 6:7, 6:4.
Osmadvacetiletá Sabalenková potvrdila proti Kasatkinové roli jasné favoritky. V roli světové jedničky si připsala jubilejní 100. vítězství. Od zavedení žebříčku je devátou hráčkou, která na tuto metu dosáhla, a zařadila se do společnosti Martiny Navratilové, Steffi Grafové, Chris Evertové, Sereny Williamsové, Martiny Hingisové, Moniky Selešové, Justine Heninové a Igy Šwiatekové.
Bývalá světová jednička Ósakaová se do osmifinále dostala jako první Japonka od roku 2004.
Třetí kolo bylo dosud pro Ósakaovou konečnou v letech 2016, 2018 a 2019, vloni na nepříliš oblíbené antuce ztroskotala hned v úvodním duelu. O deset let mladší Jovicovou dnes v úvodním tie-breaku porazila 7:5, druhý ale ztratila 3:7. Vyrovnaný byl dlouho i třetí set, který Japonka rozhodla brejkem v desátém gamu.
Výsledky Roland Garros
Muži:
Dvouhra – 3. kolo: Cobolli (10-It.) – Tien (18-USA) 6:2, 6:2, 6:3, Svajda (USA) – F. Cerúndolo (25-Arg.) 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3.
Ženy:
Dvouhra – 3. kolo: Ósakaová (16-Jap.) – Jovicová (17-USA) 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4, Šnajderová (25-Rus.) – Olijnykovová (Ukr.) 7:5, 6:1, Chwaliňská (Pol.) – Sakkariová (Řec.) 1:6, 6:3, 6:2.
Čtyřhra – 2. kolo: Eikeriová, Gleasonová (15-Nor./USA) – Detiuc, Chromačovová (ČR/Rus.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:1.