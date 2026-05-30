Tenis

Favorité vypadávají, Zverev stále drží a po noční výhře je v osmifinále Roland Garros


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Alexander Zverev je podeváté za sebou v osmifinále Roland Garros. Druhý nasazený hráč porazil v nočním zápase Francouze Quentina Halyse 6:4, 6:3, 5:7, 6:2. Dalším Zverevovým soupeřem bude Nizozemec Jesper de Jong, který se po nezdaru v kvalifikaci dostal do hlavní soutěže jako lucky loser.

Po porážkách Itala Jannika Sinnera a Srba Novaka Djokoviče a při absenci obhájce titulu Španěla Carlose Alcaraze je Zverev hlavním adeptem na vítězství v Paříži. Devětadvacetiletý rodák z Hamburku může vyhrát svůj první grandslam. Zatím byl třikrát ve finále, na Roland Garros se mu to povedlo předloni.

S 90. hráčem světa Halysem ztratil Zverev třetí set, ale krátce před jednou hodinou ranní slavil postup. „Jsem rád, že se mi to podařilo ukončit v jednu, a ne ve tři ráno. Rád bych tu vyhrál všechny zápasy,“ uvedl německý tenista, který měl v zápase 17 brejkbolů a sedm jich proměnil.

S De Jongem hrál v Paříži už loni a ztratil jeden set. Oba dosavadní vzájemné zápasy vyhrál.

