Nosková je poprvé v grandslamovém semifinále, narazí na Kosťukovou

Na životním turnaji si premiérově zahraje o postup do finále grandslamu. Linda Nosková sahá ve Wimbledonu po největším úspěchu kariéry, ve čtvrtfinále si poradila s Belgičankou Elise Mertensovou 6:3 a 7:5 a v dalším kole se střetne s Martou Kosťukovou. Ukrajinka porazila Italku Jasmine Paoliniovou 6:3 a 6:2.
Nosková postupem napodobila Karolínu Muchovou. Dvě Češky jsou v semifinále grandslamu poprvé od roku 2019, kdy se to na Australian Open podařilo Petře Kvitové a Karolíně Plíškové. Ve Wimbledonu byly naposledy dvě české hráčky tak daleko v roce 2014, tehdy spolu hrály semifinále Lucie Šafářová a pozdější šampionka Kvitová.
„Byl to skvělý zápas. Elise je velmi nebezpečná hráčka, obzvlášť na trávě se svým herním stylem. Snažila jsem se zůstat soustředěná. Byla jsem trochu nervózní, protože v téhle fázi turnaje jsem ještě nikdy nebyla, ale po prvních pár gemech to ze mě spadlo. Takže nakonec to bylo dobré,“ řekla Nosková.
Tenistka, jež před Wimbledonem triumfovala na turnaji v Berlíně, vyhrála desátý z posledních 11 zápasů. Nasazenou pětadvacítku Mertensovou přehrála za hodinu a 49 minut. Vylepšila si grandslamové maximum, kterým bylo předloňské čtvrtfinále Australian Open. Stala se osmou českou semifinalistkou ve Wimbledonu od roku 2000.
V 21 letech se Nosková stala také nejmladší hráčkou od roku 2010, která ve Wimbledonu dosáhla na své první grandslamové semifinále. Předtím se to povedlo Kvitové, tehdy jí bylo ještě o rok méně. Od začátku loňského roku získala Nosková také 18. vítězství na trávě, nejvíce ze všech hráček na okruhu.
Po utkání nevěděla, jak se má radovat. „Nikdy pořádně nevím, co mám dělat. Nevím, jak to mají ostatní hráčky, ale pro mě to byl vážně šok. Pořád stojím nohama na zemi, takže nečekám, že vyhraju každý zápas, do kterého nastoupím. I když se na kurtu cítím skvěle, neznamená to, že automaticky vyhraju. Některé zápasy jsou prostě o smůle a tenhle mohl být jedním z nich. Člověk si musí vážit každého momentu, kdy se mu podaří zápas dotáhnout do vítězného konce,“ doplnila Nosková.
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O devět let starší Mertensovou přehrála Nosková v počtu vítězných míčů 30:18, zaznamenala také sedm es. Stačily jí dva využité brejkboly z jedenácti.
Nosková se mohla po celé utkání opřít o servis. Soupeřce nabídla brejkbol jen v úvodní hře první sady a pak už jí další šanci nepovolila. Za stavu 2:1 měla první tři možnosti také česká hráčka, Mertensová je ale odvrátila. V osmé hře Nosková získala další příležitost a tentokrát ji využila. Sadu následně dopodávala čistou hrou.
Také ve druhém dějství Nosková nedovolila soupeřce dostat se k brejkbolu. Mertensová naopak tři šance české tenistky odvrátila hned v první hře a za stavu 2:1 si vzala pauzu na ošetření nohy.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy pokračovala v agresivní hře na returnu a za stavu 4:4 měla další tři možnosti na brejk. Belgičanka opět odolala, ne však už o dva gemy později, kde Nosková její servis na další pokus prolomila. Duel poté zakončila čistou hrou.
S turnajovou dvanáctkou a semifinalistkou letošního Roland Garros Kosťukovou se Nosková utká podruhé. Jediný vzájemný duel letos na antuce v Madridu česká tenistka prohrála 6:7, 0:6.