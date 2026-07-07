Gauffová je první semifinalistkou Wimbledonu, nezaváhal ani favorit Sinner

První semifinalistkou Wimbledonu se stala sedmá nasazená Coco Gauffová, která v utkání amerických tenistek zdolala Jessicu Pegulaovou ve třech setech. Ve čtvrtfinále uspěl i obhájce titulu Ital Jannik Sinner, první hráč světového žebříčku zdolal Němce Jana-Lennarda Struffa 7:5, 7:6, 6:3.
Dvaadvacetiletá Gauffová už má grandslamové tituly z Roland Garros a US Open, na trávě v Londýně je jejím novým maximem letošní semifinále. Může v něm nastoupit proti Karolíně Muchové, kterou dnes čeká čtvrtfinálový duel s Japonkou Naomi Ósakaovou.
První sadu sice vyhrála čtvrtá nasazená Pegulaová 6:4, o deset let mladší soupeřka ale v dalších setech využila čtyři brejkboly.
Struff ve Wimbledonu postoupil do premiérového grandslamového čtvrtfinále. Šestatřicetiletý Němec to dokázal jako nejstarší hráč v tzv. open éře, na Sinnera ale nestačil. V druhé sadě přitom mohl vyrovnat, neproměnil však brejkbol a tie-break posléze prohrál 4:7.