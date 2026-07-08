Mimořádně úspěšný turnaj, řekla Strýcová. Pochválila pestrost hry Muchové a odolnost Noskové

Za mimořádně úspěšné označila Barbora Strýcová vystoupení českých tenistek v letošním Wimbledonu. Karolína Muchová postoupila do semifinále a Linda Nosková se o něj ve středu po poledni utká s Belgičankou Elise Mertensovou (od 14:00 SELČ). Strýcová věří, že ani v této fázi nemusí nasazená desítka s devítkou končit. V All England Clubu to řekla při příležitosti turnaje legend ženské čtyřhry, kterého se účastní se Slovenkou Dominikou Cibulkovou.
Forma Češek je podle kapitánky před zářijovým finálovým turnajem Poháru Billie Jean Kingové příslibem. „Je to samozřejmě mimořádně úspěšný turnaj pro český tenis. Naznačovaly to už výsledky před Wimbledonem, kdy z posledních šesti turnajů naše holky tři vyhrály. To sice automaticky neznamená, že uspějí i tady, ale každopádně se jim daří skvěle,“ uvedla Strýcová.
Češek startovalo v hlavní soutěži Wimbledonu deset, čtyři se dostaly do osmifinále. Vedle Noskové a Muchové byly mezi nejlepšími šestnácti také Barbora Krejčíková a Marie Bouzková. Do čtvrtfinále postoupily dvě Češky naposledy v roce 2021, kdy se mezi nejlepších osm dostala vedle Muchové také Karolína Plíšková.
„Je to obrovský úspěch a myslím, že mají na to jít ještě dál. Celý pavouk je teď nesmírně otevřený, uvidíme. V pondělí jsem se byla podívat na Lindu Noskovou, která odehrála skvělý zápas. Porazit Madison Keysovou na trávě ve dvou setech je opravdu parádní výkon,“ uvedla Strýcová, která se v All England Clubu účastní Turnaje legend.
Pochvala pro Noskovou
Jednadvacetiletá Nosková, která před Wimbledonem vyhrála turnaj v Berlíně, je ve čtvrtfinále Wimbledonu poprvé. Strýcová, která ji už na kurtu zažila během dubnové kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové ve Švýcarsku, ocenila její povahu. Právě Nosková tehdy pomohla k výhře 3:2 dvěma body.
„Myslím, že nervózní bývá, ale má takovou povahu, že to z ní rychle opadne a na kurtu to nedá vůbec znát. Možná to na ni dolehne před zápasem nebo v prvních dvou gamech, ale proti Keysové jsem z ní měla pocit, že nebyla nervózní vůbec. Působila skvěle soustředěně,“ řekla Strýcová.
Nosková narazí ve čtvrtfinále na nasazenou pětadvacítku Elise Mertensovou, která už vyřadila Bouzkovou nebo šampionku turnaje z roku 2022 Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu. „Je to otevřený zápas. Víme, že Mertensová umí zahrát skvěle, ale když jsem viděla její zápas s Maruškou, nebyla to upřímně moc pohledná podívaná. Obě mi přišly hrozně nervózní a bylo mi to líto, protože Maruška na ni jednoznačně měla. Z Mertensové ale teď může ta nervozita z postupu do osmičky opadnout a může předvést skvělý výkon,“ řekla Strýcová.
Chválila ale také Muchovou, která se dostala už do semifinále po úterní výhře nad čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Japonkou Naomi Ósakaovou. Bývalou světovou jedničku porazila 7:6, 6:4.
„Ukazuje se, že když je zdravá, může takové výsledky uhrát na každém grandslamu. Karolína má neuvěřitelně pestrou škálu úderů a dokáže hrát skvěle na jakémkoliv povrchu, na trávě obzvlášť. Praktikuje styl, který sice není vyloženě old school, ale umí skvěle kombinovat servis-volej, hrát čopy a měnit rytmus hry. Pro soupeřky je hrozně nepříjemné čelit takovým změnám,“ řekla Strýcová.
Češkám se se ve Wimbledonu v posledních letech daří. Před dvěma lety tam ve dvouhře vyhrála Krejčíková, rok před ní Markéta Vondroušová a v letech 2011 a 2014 triumfovala Petra Kvitová.
„Pro mě osobně měl Wimbledon vždycky obrovskou váhu, záleželo mi na něm odmalička. Kdykoliv jsem sem přijela, cítila jsem, že je to pro mě nejdůležitější turnaj roku. Myslím si, že na holky ta zdejší historie a atmosféra zkrátka dýchne. A zároveň to funguje jako skvělá motivace. Když uspěje jedna, druhá si řekne, že to chce dokázat také. Kdo uspěje na Wimbledonu, stane se v uvozovkách nesmrtelným. Ta motivace je obrovská,“ řekla Strýcová, která ve Wimbledonu vyhrála dvakrát čtyřhru.
Výkony českých tenistek jsou také příslibem před finálovým turnajem Poháru Billie Jean Kingové, který se bude hrát od 22. do 27. září v Šen-čenu. Češky zaútočí v týmové soutěži na dvanáctý triumf, naposledy uspěly v roce 2018.
„Ano, nominaci už mám v hlavě. Mám obrovské štěstí, že máme k dispozici tolik skvělých hráček, ze kterých mohu vybírat a všechny mají výbornou formu. Na druhou stranu, dva a půl měsíce jsou v tenise strašně dlouhá doba. Čeká nás ještě celá severoamerická betonová sezona. Plánuji letět za holkami na US Open a postupně si to v hlavě skládám,“ doplnila Strýcová.