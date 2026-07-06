Bouzková ve wimbledonském osmifinále neprošla přes Mertensovou

Nasazená jednadvacítka Marie Bouzková do druhého wimbledonského čtvrtfinále nepostoupila. S o čtyři příčky níže postavenou belgickou tenistkou Elise Mertensovou prohrála 4:6, 4:6. Utkání ztratila za necelé dvě hodiny.
Sedmadvacetiletá Bouzková nenapodobila v All England Clubu postup mezi osm nejlepších hráček z roku 2022. V osmifinále zde vypadla podruhé, ve stejné fázi neuspěla také před třemi lety. S Mertensovou prohrála i druhé utkání v sezoně a neoplatila jí únorovou porážku z turnaje v Dubaji.
„Byla to skvělá jízda. Celá tahle travnatá část sezony se opravdu povedla. Odehrála jsem spoustu zápasů. Dnes se sice nepodařilo vyhrát, ale Elise si zaslouží plné uznání. Hrála skvěle, v klíčových momentech zůstala silná, a proto dnes zvítězila,“ řekla na tiskové konferenci Bouzková, která prohrála po osmi zápasech. Před Wimbledonem triumfovala na turnaji v Nottinghamu.
Bouzková, která v minulém kole vyřadila Rusku Ljudmilu Samsonovovou, dnes doplatila na 28 nevynucených chyb, udělala také šest dvojchyb. Úřadující deblová šampionka Mertensová českou tenistku pětkrát brejkla, zaznamenala 24 vítězných míčů.
První set zahájila lépe Bouzková, která se ujala díky brzkému brejku vedení 2:0. Mertensová ale ihned srovnala a rozhodla v koncovce, kdy české hráčce sebrala servis v deváté hře. Sadu poté doservírovala.
Druhý set naopak Bouzková ztratila hned v úvodu, kdy přišla dvakrát o servis. Mertensová, která v minulém kole vyřadila světovou dvojku a šampionku z roku 2022 Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, pak utekla do vedení 3:1.
V šestém gemu odvrátila Belgičanka dva brejkboly a do konce utkání už další šanci Bouzkové nenabídla. Duel zakončila čistou hrou.
Výsledky Wimbledonu
Výsledky Wimbledonu
Muži:
Dvouhra – 4. kolo:
Cobolli (9-It.) – De Minaur (5-Austr.) 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.
Ženy:
Dvouhra – 4. kolo:
Mertensová (25-Belg.) – Bouzková (21-ČR) 6:4, 6:4, Kosťuková (12-Ukr.) – Kruegerová (USA) 6:4, 6:4, Paoliniová (13-It.) – Ealaová (29-Fil.) 6:4, 4:6, 6:3.
Čtyřhra – 3. kolo:
Kuo Chan-jü, Mladenovicová (10-Čína/Fr.) – Detiuc, Chromačovová (ČR/Rus.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.
Juniorky:
Dvouhra – 2. kolo:
J. Kovačková (3-ČR) – Čang Žuej-en (Čína) 4:6, 6:3, 6:1, Sun Sin-žan (1-Čína) – Žoldáková (ČR) 7:5, 6:1, Čchü I-chan (Čína) – Heřmanová (ČR) 6:2, 6:4.