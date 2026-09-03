Na night session jsem se těšila. Jsem noční sova, smála se Nosková po postupu

Deváté vítězné utkání na glandslamech v řadě zapsala v New Yorku wimbledonská šampionka Linda Nosková. Lanlanu Tararudíovou z Thajska porazila 6:4, 6:2 a postupem do třetího kola vyrovnala na US Open své kariérní maximum. Vzhledem k faktu, že se považuje za noční sovu, jí nevadilo na zápas čekat do večerních hodin. Ocenila zlepšený servis.
„Soupeřku bylo hlavní nepodcenit. Neznala jsem ji, nehrály jsme spolu zápas ani trénink – to je vždy trochu záludné. Myslím, že jsem to ale od začátku dobře chytila a pokračovala v tempu,“ řekla Nosková, která plní v New Yorku roli nasazené šestky.
Utkání vyhrála za hodinu a 17 minut. Soupeřku, která v červenci porazila na turnaji WTA v Praze Nikolu Bartůňkovou, přehrála v počtu vítězných míčů 25:14.
Závěrečný duel dne na kurtu Louise Armstronga si v rámci tzv. night session užila. „Na night session jsem se těšila. Jsem noční sova, takže nebyl problém na ten zápas čekat,“ uvedla Nosková, která 76. hráčku světa třikrát připravila o podání a sama celé utkání servis udržela.
„Ty dva dny zpět (v 1. kole proti Katie Volynetsové, pozn. autora) nebyl servis kdovíco, takže jsem ráda, že jsem trochu popřemýšlela nad tím, co u toho dělám špatně. Tentokrát to bylo mnohem lepší a hodně mi to pomohlo,“ podotkla.
Postupem do třetího kola US Open si vyrovnala na posledním grandslamu sezony své maximum z loňska. V dalším kole narazí na nasazenou devětadvacítku Američanku Ann Liovou. Letos se utkaly na turnaji v Dubaji, kde česká hráčka zvítězila 6:3, 5:7, 6:4. „Je to těžká soupeřka. Moc si ten vzájemný zápas nepamatuju, ale mám dva dny se na to připravit,“ dodala Nosková.
Výsledky tenisového US Open
Výsledky tenisového US Open
Muži:
Dvouhra – 2. kolo: Lehečka (18-ČR) – Samuel (Brit.) 6:4, 6:2, 6:4, Etcheverry (27-Arg.) – Fearnley (Brit.) 6:3, 6:3, 3:6, 6:3, Shapovalov (Kan.) – Van Assche (Fr.) 6:0, 6:4, 7:6 (9:7), Wu I-ping (Čína) – Duckworth (Austr.) 7:5, 6:3, 6:1, Alcaraz (2-Šp.) – Faria (Portug.) 4:6, 6:0, 6:3, 6:2, Tiafoe (11-USA) – Sakamoto (Jap.) 6:3, 7:6 (7:2), 7:5, Bublik (15-Kaz.) – Mannarino (Fr.) 6:3, 6:1, 6:1, Paul (20-USA) – Prižmič (Chorv.) 6:2, 6:3, 5:7, 6:4, Vacherot (22-Mon.) – Majchrzak (Pol.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, Tsitsipas (Řec.) – Harris (JAR) 6:7 (1:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:4, Navone (Arg.) – Berrettini (It.) 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:4), Shelton (8-USA) – Hurkacz (Pol.) 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 7:5.
Ženy:
Dvouhra – 2. kolo: Nosková (6-ČR) – Tararudeeová (Thaj.) 6:4, 6:2, Muchová (7-ČR) – Boulterová (Brit.) 6:1, 6:0, Šnajderová (15-Rus.) – Plíšková (ČR) 6:1, 7:6 (7:4), Paoliniová (19-It.) – Stefaniniová (It.) 6:4, 6:1, Fernandezová (31-Kan.) – Savangkevová (Thaj.) 6:4, 6:1, Townsendová (USA) – Prestonová (Austr.) 6:1, 6:1.Kosťuková (11-Ukr.) – Stephensová (USA) 6:1, 7:5.Svitolinová (9-Ukr.) – Jointová (Austr.) 6:2, 6:7 (6:8), 6:4, Liová (29-USA) – Vekičová (Chorv.) 5:7, 7:6 (7:4), 6:4, Sabalenková (1-Běl.) – Jatčenková (Rus.) 6:1, 6:1, Alexandrovová (18-Rus.) – Birrellová (Austr.) 6:1, 2:6, 6:3, Kalinská (21-Rus.) – Wang Sin-jü (Čína) 7:5, 2:6, 6:3.
Dvouhra – 1. kolo:
Bartůňková (ČR) – Šarífová (Eg.) 6:1, 6:2, Badosaová (Šp.) – Kasatkinová (Austr.) 6:1, 6:4.