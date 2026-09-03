Alcaraz po ztrátě setu otočil duel s Fariou, na US Open jde dál i Sabalenková

Obhájce titulu Španěl Carlos Alcaraz ztratil ve druhém kole US Open s Jaimem Fariou z Portugalska úvodní set, ale poté už na kurtu dominoval a zvítězil 4:6, 6:0, 6:3, 6:2. Uspěla i úřadující dvojnásobná šampionka Běloruska Aryna Sabalenková, která deklasovala ruskou kvalifikantku Polinu Jatcenkovou 6:1, 6:1.
Druhý nasazený Alcaraz bral po zápase první klopýtnutí pozitivně. Zatímco loni přišel v New Yorku o set až ve finále proti Janniku Sinnerovi z Itálie, tentokrát zaváhal už ve druhém duelu. Po čtyřměsíční pauze zaviněné zraněním zápěstí ale odehranou sadu navíc přijal jako možnost více se rozehrát.
„Abych byl upřímný, chtěl jsem to vzít rychle. Nebudu lhát,“ řekl Alcaraz po utkání. „Ale nakonec jsem si uvědomil, že čtyři sety mi opravdu pomohly, abych si všechno otestoval, vyzkoušel své tělo, jak se cítím a jak se budu cítit zítra,“ dodal.
Sedminásobný grandslamový šampion, jenž lednovým triumfem na Australian Open zkompletoval kariérní Grand Slam, přišel proti Fariovi o podání v polovině prvního setu a za 46 minut ho prohrál. Zaváhání pak napravil ziskem osmi gemů v řadě a zápas už nepustil, přestože ve třetím setu ztratil ještě jednou servis. Po dvou hodinách a 41 minutách proměnil první mečbol.
Sabalenková smetla Jatcenkovou za 54 minut a po utkání musela opět odrážet otázky na horší formu z poslední doby a své netenisové aktivity před turnajem. „To je vtip? Jaké večírky, jaká zábava? Co je to vůbec za otázku? Jen proto, že jsem postovala nějaké aktivity pro různé značky, si myslíte, že jsem jen pařila a netrénovala?“ zlobila se.
Čtyřnásobná grandslamová vítězka letos na turnajích velké čtyřky neuspěla a na okruhu WTA čeká na titul od březnového triumfu v Miami. „Pracovala jsem opravdu tvrdě, ale řekla bych, že se postupně vzdávám snahy být na kurtu dokonalá,“ zdůraznila Sabalenková. „Vím, že dokonalý být nemůžete, a snažím se prostě pracovat s tím, co mám právě teď,“ dodala. Její další soupeřkou bude reprezentantka Uzbekistánu Kamilla Rachimovová.
Buse navázal na svého dědečka, Jódar dohrál
Novou kapitolu do rodinné kroniky napsal v New Yorku po 68 letech Peruánec Ignacio Buse. Dvaadvacetiletý rodák z Limy vydřel pětisetovou výhru nad domácím Marcosem Gironem, na US Open zapsal premiérové vítězství a navázal na svého dědečka. Eduardo Buse na turnaji uspěl v roce 1958.
O překvapení na úkor dvanáctého nasazeného Španěla Rafaela Jódara se postaral Číňan Pu Jün-čchao-kche-tche, který se do hlavní soutěže dostal až jako šťastný poražený z kvalifikace. Devatenáctiletého favorita deklasoval 6:2, 6:1, 6:1 a na sedmý pokus si připsal první výhru na grandslamovém turnaji.
Výsledky tenisového US Open
Výsledky tenisového US Open
Muži:
Dvouhra – 2. kolo: Lehečka (18-ČR) – Samuel (Brit.) 6:4, 6:2, 6:4, Etcheverry (27-Arg.) – Fearnley (Brit.) 6:3, 6:3, 3:6, 6:3, Shapovalov (Kan.) – Van Assche (Fr.) 6:0, 6:4, 7:6 (9:7), Wu I-ping (Čína) – Duckworth (Austr.) 7:5, 6:3, 6:1, Alcaraz (2-Šp.) – Faria (Portug.) 4:6, 6:0, 6:3, 6:2, Tiafoe (11-USA) – Sakamoto (Jap.) 6:3, 7:6 (7:2), 7:5, Bublik (15-Kaz.) – Mannarino (Fr.) 6:3, 6:1, 6:1, Paul (20-USA) – Prižmič (Chorv.) 6:2, 6:3, 5:7, 6:4, Vacherot (22-Mon.) – Majchrzak (Pol.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, Tsitsipas (Řec.) – Harris (JAR) 6:7 (1:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:4, Navone (Arg.) – Berrettini (It.) 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:4), Shelton (8-USA) – Hurkacz (Pol.) 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 7:5.
Ženy:
Dvouhra – 2. kolo: Nosková (6-ČR) – Tararudeeová (Thaj.) 6:4, 6:2, Muchová (7-ČR) – Boulterová (Brit.) 6:1, 6:0, Šnajderová (15-Rus.) – Plíšková (ČR) 6:1, 7:6 (7:4), Paoliniová (19-It.) – Stefaniniová (It.) 6:4, 6:1, Fernandezová (31-Kan.) – Savangkevová (Thaj.) 6:4, 6:1, Townsendová (USA) – Prestonová (Austr.) 6:1, 6:1.Kosťuková (11-Ukr.) – Stephensová (USA) 6:1, 7:5.Svitolinová (9-Ukr.) – Jointová (Austr.) 6:2, 6:7 (6:8), 6:4, Liová (29-USA) – Vekičová (Chorv.) 5:7, 7:6 (7:4), 6:4, Sabalenková (1-Běl.) – Jatčenková (Rus.) 6:1, 6:1, Alexandrovová (18-Rus.) – Birrellová (Austr.) 6:1, 2:6, 6:3, Kalinská (21-Rus.) – Wang Sin-jü (Čína) 7:5, 2:6, 6:3.
Dvouhra – 1. kolo:
Bartůňková (ČR) – Šarífová (Eg.) 6:1, 6:2, Badosaová (Šp.) – Kasatkinová (Austr.) 6:1, 6:4.