Krejčíková: Nejsem v dobrém rozpoložení, baterie je vybitá

Barbora Krejčíková dohrála na US Open už v 1. kole, příčinu dnešní porážky s Kamillou Rachimovovou viděla ve fyzickém vyčerpání. Přestože nasazená sedmadvacítka odvrátila proti soupeřce z Uzbekistánu šest mečbolů, duel nakonec ztratila 6:7, 2:6. Po sérii čtyř proher si nyní pokusí odpočinout a nedokázala se vyjádřit ani o možné účasti na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové.
„Celá ta americká šňůra se mi nevedla. Nejsem prostě v nejlepším rozpoložení,“ řekla Krejčíková. „Vysvětlení samozřejmě mám. Hodně jsme to interně řešili a je to kombinace více aspektů. Ten největší asi je, že baterie je vybitá,“ uvedla předloňská wimbledonská šampionka.
Přestože v polovině července vyhrála Krejčíková turnaj v Aténách a v Praze se dostala do semifinále, poté už nevyhrála ani zápas. Před US Open dohrála brzy také na turnajích v Cincinnati a Torontu
. „Drží se mě to celou americkou šňůru. Přestože jsme se připravovali, trénovali a makali na tom, aby se zlepšilo, tak se to ani v jednom zápase nepodařilo,“ líčila česká hráčka.
Duel s 88. hráčkou světa Rachimovovou Krejčíková ztratila po necelých dvou hodinách. V závěru jí nepomohlo ani šest odvrácených mečbolů.
„Prostě jsem bojovala. To je asi to pozitivní, co si z toho mohu odnést. Že i když tam ta energie není, tak jsem dokázala bojovat a snažila se to nějak zlomit,“ řekla Krejčíková.
Připomněla tím v New Yorku i loňské osmifinále s Američankou Taylor Townsendovou, kde odvrátila dokonce osm mečbolů a uspěla. „Ano, to jsem ale byla v trochu lepším tenisovém a mentálním rozpoložení,“ uvedla Krejčíková.
Pozitiv po dnešní porážce viděla málo, přesto nějaké našla. „Třeba to, že už to skončilo a že mám teď docela dost času před turnaji v Asii,“ řekla třicetiletá hráčka z Ivančic.
Zaťukala také na stůl, že i přes vyčerpání zůstává zdravá. „Musím říct, že po této stránce je to dobré. Žádné velké zranění nemám. Byli jsme schopní trénovat a ani v těch zápasech se mi nic nestalo. To je další pozitivum, za které jsem ráda, i když se to teď hledá těžce,“ podotkla.
Čtyřhru na US Open hrát nebude a pokusí se nyní odpočívat. Vzhledem k současnému stavu nechtěla příliš hovořit ani o možné účasti na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové, kde je zatím v týmu kapitánky Barbory Strýcové v roli možné náhradnice. Turnaj se uskuteční v Šen-čenu na konci září.
„Vůbec nevím, co bude zítra. Samozřejmě jsme s Bárou byly v kontaktu, ale spíše to bylo o tom, že chtěla lístky na zápas, kdybych hrála na nějakém velkém kurtu, aby se mohla přijít podívat. Nominaci jsme spolu zatím vůbec neřešily. Nedokážu tedy na to odpovědět,“ doplnila Krejčíková.