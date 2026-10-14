Muchová si zase pomohla tie-breaky, Bartůňková i Bouzková se s Wu-chanem loučí

Už to vypadalo na černý den českých tenistek v čínském Wu-chanu, ale nakonec aspoň jedna reprezentantka postoupila. Karolína Muchová po obratu zvítězila v druhém kole nad Caty McNallyovou z USA 3:6 a dvakrát 7:6. Její další soupeřkou bude Diana Šnajderová z Ruska. Naproti tomu Marie Bouzková i Nikola Bartůňková vypadly.
Bartůňková prohrála 6:7 a 3:6 s Jasmine Paoliniovou z Itálie, Bouzková podlehla 6:1, 1:6 a 1:6 Maje Chwaliňské z Polska.
Třicetiletá Muchová ztratila první set a ve druhém prohrávala 0:2, ale pak se nadechla k obratu. Tie-break druhé sady ovládla 7:1 a uspěla i ve zkrácené hře rozhodujícího setu, tentokrát poměrem 7:4. „Necítila jsem se úplně stoprocentně, ale je potřeba také pochválit Caty, která byla jako zeď,“ řekla Muchová. „Do obou tie-breaků jsem vstoupila dobře a to bylo klíčové,“ dodala.
O postup do čtvrtfinále si Muchová, která v této sezoně vyhrála všech deset dosavadních tie-breaků, zahraje se Šnajderovou. S dvaadvacetiletou Ruskou se zatím utkala jen jednou, loni v Ning-po s ní prohrála ve třech setech.
Bouzková nedala v prvním setu soupeřce šanci, pak ale kontrolu nad zápasem zcela převzala finalistka letošního Roland Garros. Ve druhé sadě Bouzková přišla dvakrát o podání, ve třetí čtyřikrát a celkem předvedla 31 nevynucených chyb.
Dvacetiletá Bartůňková, která minulý týden v Pekingu došla do životního semifinále, začala zápas dobře a ujala se vedení 5:2. Paoliniová ale vyrovnala a první sadu poté získala poměrem 7:5 v tie-breaku. Ve druhém setu Bartůňková hned v první hře přišla o podání a dvojnásobná grandslamová finalistka už výhodu udržela a dovedla duel k výhře. Paoliniová navázala na vítězství nad Sárou Bejlek v prvním kole.
Výsledky tenisového turnaje žen ve Wu-chanu
Výsledky tenisového turnaje žen ve Wu-chanu
Dvouhra – 2. kolo: Chwaliňská (16-Pol.) – Bouzková 1:6, 6:1, 6:1, Muchová – McNallyová (USA) 3:6, 7:6 (7:1), 7:6 (7:4), Paoliniová (15-It.) – Bartůňková 7:6 (7:5), 6:3, Svitolinová (5-Ukr.) – Samsonovová (Rus.) 6:2, 5:7, 6:2, Jovicová (10-USA) – Jastremská (Ukr.) 6:4, 6:1, Šnajderová (11-Rus.) – Putincevová (Kaz.) 6:2, 6:2, Šwiateková (7-Pol.) – Frechová (Pol.) 6:2, 6:1, Kartalová (Brit.) – Bencicová (9-Švýc.) 6:0, 7:5.