Siniaková v Pekingu na 40. deblový titul v kariéře nedosáhla

Česká tenistka Kateřina Siniaková si musí na 40. titul ve čtyřhře ještě počkat. S čínskou spoluhráčkou Čang Šuaj podlehla světová deblová jednička ve finále turnaje v Pekingu 1:6, 2:6 kanadsko-brazilskému páru Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová.
Rozhodující duel mezi nejvýše nasazenými dvojicemi měl nečekaně hladký průběh, turnajové dvojky vyhrály za 61 minut.
Třicetiletá Siniaková nerozšířila letošní sbírku sedmi deblových trofejí. Dvakrát v této sezoně triumfovala právě s o sedm let starší Čang Šuaj. Zbývající tituly získala s Američankou Taylor Townsendovou, s níž ovládla v září také US Open a v New Yorku zkompletovaly společný kariérní Grand Slam.
Ve finále dvouhry se dnes v Pekingu střetnou semifinálová přemožitelka Nikoly Bartůňkové Mirra Andrejevová z Ruska a domácí hvězda Čeng Čchin-wen.