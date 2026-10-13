Bartůňková ve Wu-chanu udolala Taggerovou, Siniaková končí

Dvacetiletá Nikola Bartůňková postoupila po téměř tříhodinové bitvě do druhého kola turnaje ve Wu-chanu. Po životním semifinále na předchozí akci WTA 1000 v Pekingu zdolala v duelu mladých nadějí osmnáctiletou Rakušanku Lilli Taggerovou 7:6, 2:6, 6:1. Skončila naopak Kateřina Siniaková a nezopakuje tak loňské čtvrtfinále. Světová deblová jednička podlehla Rusce Ljudmile Samsonovové po více než dvou hodinách 1:6, 7:5, 2:6.
Bartůňková se s překvapivou vítězkou letošního Prague Open přes hodinu a čtvrt přetahovala o první set. V maratonském dvanáctém gamu, v němž se hrálo desetkrát přes shodu, odvrátila na servisu čtyři setboly a vynutila si tie-break. Ten získala 7:4.
Ve druhém setu ale na něj nedokázala navázat. Hned na úvod přišla o podání a po další ztrátě sadu za 44 minut prohrála.
Dokázala se ale oklepat a ve třetí sadě Taggerovou přehrála. Jako první uspěla na returnu, poté odvrátila při svém podání čtyři brejkboly a naopak získala další brejk. Ujala se vedení 5:0 a zápas už dovedla k vítězství.
O postup do osmifinále se Bartůňková utká s dvojnásobnou grandslamovou finalistkou Jasmine Paoliniovou z Itálie.
Ve třetím setu Siniaková odpadla
Siniakové nevyšel vstup do zápasu a od stavu 1:1 ztratila pět gamů v řadě. O podání znovu přišla i ve třetí hře druhé sady a prohrávala už 3:5, uzavřít duel ale Samsonovové nedovolila. Ziskem čtyř gamů si vynutila třetí sadu, v ní ale znovu odpadla, nabrala manko 0:4 a zápas už nezachránila.
Výsledky tenisového turnaje ve Wu-chanu
Výsledky tenisového turnaje ve Wu-chanu
Dvouhra – 1. kolo: Bartůňková (ČR) – Taggerová (Rak.) 7:6 (7:4), 2:6, 6:1, Šnajderová (11–Rus.) – Boulterová (Brit.) 6:3, 6:1, Kuo Chan–jü (Čína) – Cirsteaová (12–Rum.) 1:6, 7:6 (8:6), 7:5, Snigurová (Ukr.) – Mertensová (14–Belg.) 6:4, 7:5, Chwaliňská (16–Pol.) – Šarífová (Eg.) 6:3, 6:2, Volynetsová (USA) – Birrellová (Austr.) 6:7 (1:7), 7:6 (7:3), 6:3, Putincevová (Kaz.) – Sönmezová (Tur.) 6:7 (1:7), 6:3, 7:5, Ostapenková (Lot.) – Kasatkinová (Austr.) 6:1, 6:1, Samsonovová (Rus.) – Siniaková (ČR) 6:1, 5:7, 6:2, Jastremská (Ukr.) – Bucsaová (Šp.) 6:4, 5:7, 6:3.
Čtyřhra – 1. kolo: Bouzková, Sorribesová (ČR/Šp.) – Schuursová, Perezová (Niz./Austr.) 5:7, 6:4, 10:3.