Jakub Menšík vypadl na turnaji Masters v Šanghaji v osmifinále. Třináctý nasazený český tenista prohrál s Francouzem Arthurem Géou 6:7, 4:6. Vyrovnaný první vzájemný duel jednadvacetiletých hráčů rozhodl jediný brejk ve druhém setu.
V úvodní sadě si oba tenisté bez větších problémů drželi podání. Ve zkrácené hře začal lépe Menšík a ujal se vedení 3:0, 56. hráč světa Géa ale šesti body v řadě skóre otočil a poté proměnil druhý setbol na 7:4. Ve druhém setu nevyužil český daviscupový reprezentant ve čtvrtém gamu brejkbol, vzápětí sám o servis přišel a Francouz už vedení nepustil. V předchozím kole Géa vyřadil světovou čtyřku Američana Bena Sheltona.
Menšík v Šanghaji vypadl jako poslední český zástupce ve dvouhře a nezopakuje čtvrtfinálovou účast z roku 2024. Vloni skončil ve druhém kole.