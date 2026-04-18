Muchová si ve Stuttgartu zahraje o svůj třetí titul

Karolína Muchová si ve třech setech poradila s Elinou Svitolinovou a ve Stuttgartu si zahraje o titul. Nad sedmou hráčkou světa z Ukrajiny zvítězila 6:4, 2:6 a 6:4. Ve finále ji čeká světová dvojka Jelena Rybakinová.
Muchová bez větších problémů získala první set, ale ve druhém měla navrch Svitolinová. Rozhodující sada byla vyrovnaná až do stavu 4:4, kdy devětadvacetiletá Češka sebrala soupeřce podání a vzápětí zápas ukončila.
„Byl to těžký zápas až do úplného konce,“ uvedla Muchová. „Hrálo se hodně dlouhých výměn, ze kterých jsem se snažila utéct změnou tempa. No a někdy jsem prostě zavřela oči a napálila to po čáře jako při brejkbolu,“ dodala.
Muchová, která ve Stuttgartu odehrála třetí třísetový zápas za sebou, si se čtvrtfinálovou přemožitelkou Lindy Noskové poradila za dvě hodiny a 16 minut. Na okruhu WTA Svitolinovou porazila na čtvrtý pokus.
Ve finále, ve kterém může navázat na letošní titul z Dauhá a triumf ze Soulu z roku 2019, bude kromě prémie 161 000 eur (3,9 milionu korun) hrát také o sportovní vůz Porsche.
„Když jsem potřebovala motivaci navíc, tak jsem se na něj občas podívala,“ přiznala s úsměvem Muchová.
Turnajová jednička a předloňská šampionka Rybakinová porazila v semifinále 7:5, 6:1 Rusku Mirru Andrejevovou. Dvojnásobná grandslamová vítězka bude hrát o 13. titul, po třech finálových duelech se střetne s jinou hráčkou než světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou.
Ve vzájemné bilanci vede 2:1 Muchová, o tři roky mladší moskevskou rodačku zdolala naposledy letos v Brisbane.