Muchová si ve Stuttgartu vyšlápla na Gauffovou. Je v semifinále

Karolína Muchová se blýskla na turnaji v německém Stuttgartu. Na sedmý pokus poprvé v kariéře zdolala Coco Gauffovou a po výhře 6:3, 5:7, 6:3 postoupila do semifinále. O finále se střetne s Elinou Svitolinovou. Ta porazila 7:6, 7:5 Lindu Noskovou.
Muchová od prvního duelu v roce 2023 nedokázala na aktuální světovou trojku najít recept. V dosavadních šesti duelech vzala Gauffové jediný set a koncem března v semifinále v Miami s ní utrpěla debakl 1:6, 1:6.
První vzájemný duel na antuce ale české tenistce vyšel. V úvodním setu Muchová na kurtu dominovala a získala ho za půl hodiny. V druhé sadě olomoucká rodačka třikrát přišla o podání, dvakrát ho získala zpět, ale třetí brejk na 6:5 už Gauffová při svém servisu potvrdila a srovnala na 1:1.
Ve vyrovnané třetí sadě se podařil Muchové klíčový brejk na 4:2. V následujícím gamu odvrátila tři brejkboly úřadující šampionky Roland Garros a zápas už dopodávala. První vítězný duel s dvaadvacetiletou americkou tenistkou zakončila o sedm let starší Češka bodem ze servisu.
„Coco je jedna z nejlepších tenistek na světě. Už jsme spolu odehrály několik skvělých zápasů a jsem ráda, že jsem teď dosáhla na první výhru. Byla to skvělá bitva,“ uvedla Muchová. Výrazně negativní bilance ji před utkáním s Gauffovou nestrašila. „Na antuce jsme to měly 0:0, takže jsem se snažila být pozitivní, využít povrchu a hrát svou hru. I z těch minulých zápasů jsme se snažily něco vzít, ale především šlo o to, abych ze sebe dokázala dostat to nejlepší já,“ řekla.
O osmé finále a letošní druhé po únorovém turnaji v Dauhá bude světová dvanáctka Muchová bojovat proti další hráčce, kterou ještě neporazila. S aktuální sedmičkou žebříčku Svitolinovou prohrála finalistka Roland Garros 2023 tři dosavadní duely.
Jednadvacetiletá Nosková v utkání se Svitolinovou ztratila vyrovnaný první set v tie-breaku, který prohrála 2:7. Ve druhé sadě čtrnáctá hráčka žebříčku smazala ztrátu 1:4, pak ale za stavu 5:6 přišla o podání a jednatřicetileté Ukrajince poprvé v kariéře podlehla.