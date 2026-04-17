Neodevzdaný test může ohrozit kariéru Markéty Vondroušové

Markéta Vondroušová v prosinci minulého roku neodevzdala vzorek při mimosoutěžní dopingové kontrole. Česká tenistka se hájí nevhodným chováním německé komisařky, která ji v Praze navštívila. V případě, že nebude vysvětlení Vondroušové uznáno, může dostat zákaz činnosti až na čtyři roky. Informace přinesl server iSport.cz.
Vondroušová se brání tím, že se jí 3. prosince 2025 německá komisařka nepředstavila a chovala se vůči ní nevhodně. Přijít měla i mimo vymezené časové okno.
„Když jsem sešla dolů, začala na mě hned mluvit, ať ji pustím dovnitř. Nechtěla po mě ID ani mi neukázala svoje. Ani žádný papír, že je pověřená dělat dopingovou kontrolu. Bylo pro mě stresující, že tam stojí někdo neznámý, kdo chce ke mně do obýváku a neukazuje mi žádné pověření. Neproběhlo nic z toho, co by mělo normálně probíhat. V tu chvíli jsem si říkala, že tohle může říct kdokoliv,“ popsala to Vondroušová pro sever iSport.cz.
Komisařku proto do svého bytu nevpustila. Na instagramu česká tenistka připomněla, že po přepadení krajanky Petry Kvitové, kterou před Vánoci 2016 útočník Radim Žondra v jejím prostějovském bytě pořezal na levé ruce, nebere cizí lidi u svých dveří na lehkou váhu. „Reagovala jsem jako osoba, která se bojí. V té chvíli to bylo o tom cítit se bezpečně, nikoliv o tom se něčemu vyhnout,“ vysvětlovala.
Chování komisařky u Vondroušové podle jejího právního zástupce Jana Exnera vyvolalo „akutní stresovou reakci“. „Že dopingová kontrola neproběhla, bylo zaviněné tím, že se v té chvíli neovládala. Nevěděla, co dělá, a uvědomila si to až v klidu ve chvíli, kdy se vrátil její přítel. Nebyl naplněn protokol, ale Markéta k tomu měla ty nejlepší důvody,“ uvedl její právník Exner. Komisařka však tvrdí, že postupovala podle pravidel a splnila všechny náležitosti.
Vondroušové hrozí až čtyřletý zákaz činnosti. Její vysvětlení podle Exnera neobstálo u Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA). V případu by měl v příštích měsících rozhodovat nezávislý tribunál v Londýně. Český tenisový svaz za Vondroušovou stojí. „Podporujeme ji a pomůžeme jí, jak budeme moct,“ uvedl jeho předseda Jakub Kotrba.
Vondroušová, která se v této sezoně znovu potýká s problémy s ramenem, nemá provizorně zastavenou činnost. Plánuje odehrát nadcházející turnaj v Madridu a kompletní antukovou sezonu. Minulý víkend se mohla zúčastnit i kvalifikačního zápasu o finále Poháru Billie Jean Kingové ve Švýcarsku, kde společně s Terezou Valentovou prohrály čtyřhru.