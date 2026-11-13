Tenis

Muchová odstoupila z Turnaje mistryň


13. 11. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, WTA

Tenistka Karolína Muchová odstoupila kvůli zažívacím potížím z Turnaje mistryň v Indian Wells. V dnešním posledním zápase skupiny proti Miře Andrejevové ji nahradí další Ruska Diana Šnajderová.

„Bohužel musím z dnešního zápasu odstoupit kvůli zažívacím potížím. Takto jsem nechtěla ukončit sezonu, ale mám na co být hrdá a už se těším na příští rok,“ uvedla česká hráčka.

Muchová při své premiérové účasti na Turnaji mistryň prohrála první dva zápasy a už neměla šanci na postup do semifinále. Naopak Andrejevová si díky dvěma vítězstvím zajistila první místo ve skupině. Tu druhou ovládla Linda Nosková.

Sedmá hráčka světového žebříčku Muchová v Indian Wells na úvod prohrála s Běloruskou Arynou Sabalenkovou a ve druhém utkání podlehla Elině Svitolinové 6:3, 2:6, 2:6. Z večerního souboje mezi Sabalenkovou a Svitolinovou vzejde semifinálová soupeřka Noskové.

Dvaadvacetiletá Šnajderová byla pro Turnaj mistryň druhou náhradnicí po Ukrajince Martě Kosťukové, jež ještě před začátkem turnaje zaujala místo po zraněné světové jedničce Jeleně Rybakinové z Kazachstánu. Na turnaji pro osm nejlepších hráček sezony se Šnajderová ve dvouhře představí poprvé.

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