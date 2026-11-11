Muchová ztratila na Turnaji mistryň i duel se Svitolinovou

Karolína Muchová neuspěla na Turnaji mistryň ani podruhé a po prohře s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou 6:3, 2:6, 2:6 je daleko postupu do semifinále. Česká hráčka prohrála po dvou hodinách a dvou minutách. Muchová uzavře v Indian Wells duelem s Ruskou Mirrou Andrejevovou.
Letošní wimbledonská finalistka Muchová nenapravila porážku z úvodního zápasu proti Bělorusce Aryně Sabalenkové, jíž podlehla 6:7, 5:7. Se Svitolinovou si bilanci vzájemných zápasů pohoršila na 1:4. Pro udržení naděje Muchová potřebuje, aby v dalším utkání Sabalenková porazila Andrejevovou. V opačném případě už třicetiletá olomoucká rodačka přijde definitivně o naději na postup.
Svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda zahrála dnes jen 18 vítězných míčů, udělala naopak 39 nevynucených chyb. Doplatila také na osm dvojchyb.
Muchová přitom vstoupila do zápasu dobře. Po dvou brejcích utekla v prvním setu do vedení 5:2, a přestože pak také o servis přišla, Svitolinovou v devátém gamu znovu „brejkla“ a ujala se vedení. Ukrajinka zakončila sadu proti čtvrtému setbolu dvojchybou a vzala si pauzu na ošetření.
Ve druhé sadě však Muchová úroveň hry neudržela a začala výrazně chybovat. Přestože měla při vedení 2:1 brejkbol, neuspěla a ztratila i další čtyři hry.
Rozhodl třetí set, v němž Muchová znovu nedokázala soupeřku brejknout. Sama přišla o servis už ve třetí hře, a když prohrála podání i v sedmém gamu, prohrávala už 2:5. Svitolinová duel dotáhla a využila na servisu první mečbol.