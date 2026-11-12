Muchová přišla definitivně o šanci na postup do semifinále Turnaje mistryň

Karolína Muchová přišla definitivně o šanci na semifinále Turnaje mistryň. Rozhodla o tom výhra Rusky Mirry Andrejevové nad Běloruskou Arynou Sabalenkovou 6:4, 6:0 po níž wimbledonská finalistka ztratila naději na jedno ze dvou postupových míst ve skupině 2. Působení na turnaji zakončí v pátek proti Andrejevové, která má už naopak postup jistý.
Třicetiletá Muchová zatím prohrála v Indian Wells oba své duely. Naposledy podlehla ve středu Ukrajince Elině Svitolinové 6:3, 2:6, 2:6 a nenapravila předchozí porážku se Sabalenkovou 6:7, 5:7. Pro udržení naděje potřebovala, aby Sabalenková porazila ve druhém utkání Andrejevovou, k tomu ale nedošlo.
Nasazená sedmička Muchová tak nenapodobila počin krajanky Lindy Noskové, která naopak vyhrála ve vedlejší skupině 1 oba zápasy a v předstihu postoupila mezi čtyři nejlepší. Nosková uzavře základní část ve čtvrtek proti další domácí hráčce Jessice Pegulaové.