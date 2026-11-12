Muchová: Cítila jsem únavu, soupeřka to zvládla takticky

Karolína Muchová hledala na Turnaji mistryň příčiny porážky s Elinou Svitolinovou i následného vyřazení z celého turnaje. Česká hráčka mluvila o únavě, která ji v zápase dostihla. Promítl se na ni náročný program z dosavadní sezony.
Třicetiletá Muchová prohrála v Indian Wells se Svitolinovou po více než dvou hodinách hry. Přestože získala první set, vyvedla ji později z tempa zdravotní přestávka Ukrajinky před startem druhé sady. Do ideálního rytmu se už česká hráčka nevrátila. Doplatila také na 39 nevynucených chyb.
„Udělala takticky dobře, že si vzala tu pauzu po prvním setu. Pauza byla pět, sedm, možná osm minut. Možná jsem to měla vzít zkušeněji, možná jsem se měla dřív hýbat. Myslím, že jsem si pak už málem prohrála hned první game. Vyvedlo mě to trochu z rytmu a ona se naopak do hry zase dostala. Z její strany to byla super taktická hra. Možná jsem si ji (přestávku) měla vzít také na konci druhého setu,“ řekla Muchová.
Svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda ztratila v Indian Wells i druhý duel, v prvním nestačila na Bělorusku Arynu Sabalenkovou (6:7, 5:7). Poté, co Sabalenková prohrála s Mirrou Andrejevovou z Ruska 4:6, 0:6, přišla Muchová definitivně o šanci na postup. „Tady jsou všechny zápasy prostě o kousíček, a kdo to stáhne na svoji stranu, tak vyhrává,“ citoval Muchovou web Tenisový svět. Odmítla, že by ji během utkání limitovalo zápěstí. „Byl to váš subjektivní pocit,“ uvedla.
Muchová se do Turnaje mistryň kvalifikovala po úspěšné sezoně, v níž vyhrála 43 zápasů a posunula se ve světovém žebříčku na sedmé místo. Vedle finálové účasti ve Wimbledonu vyhrála turnaje v Dauhá a Bad Homburgu.
„Nechávala jsem to plynout. Přece jen jsem byla po Wimbledonu na operaci. Vlastně ani nevím, jak se mi podařilo hrát US Open. Neměla jsem žádnou pauzu. Potřebuju trochu zregenerovat a nabrat síly, protože cítím, že jich mám na kurtu málo. Cítím, že už nemám z čeho brát,“ podotkla Muchová.
Olomoucká rodačka hraje Turnaj mistryň poprvé. Mezi osm nejlepších tenistek se kvalifikovala také před třemi lety, tehdy se ale odhlásila kvůli zranění zápěstí. Prestižní turnaj ukončí v pátek proti Andrejevové, jež už má postup jistý. „Popravdě jsem nad tím ještě nepřemýšlela. Těžko říct, ale asi (do toho půjdu) jako do každého zápasu. Budu se snažit zregenerovat a potom předvést v pátek co nejlepší výkon,“ doplnila Muchová.