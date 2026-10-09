Menšíkovi fungoval servis a v Šanghaji jde dál, Macháč vypadl. Djokovič podlehl Hurkaczovi

Jakub Menšík zvládl vstup do turnaje v Šanghaji. Třináctý nasazený hráč prošel do třetího kola po vítězství nad Srbem Miomirem Kecmanovičem dvakrát 6:3. Dalším soupeřem českého tenisty bude turnajová jednadvacítka Francisco Cerúndolo z Argentiny. Tomáš Macháč nestačil na devatenáctku Alexandera Bublika z Kazachstánu a prohrál 4:6 a 6:7. Venku z turnaje je také Srb Novak Djokovič.
Jednadvacetiletý Menšík porazil Kecmanoviče za necelou hodinu. Zdolal ho i potřetí v kariéře a znovu mu nepovolil ani set. Třikrát prolomil soupeřův servis a nepustil ho k žádnému brejkbolu. Kecmanoviče porazil také loni v Pekingu a předloni ve Vídni.
První set získal prostějovský rodák Menšík za 28 minut. Uspěl díky brzkému brejku a dotáhl k úspěchu vedení 3:0. Také ve druhé sadě měl český hráč od začátku vývoj ve svých rukách. Získal náskok 3:1 a při podání soupeře také utkání ukončil, když využil hned první mečbol.
Pětadvacetiletý Macháč, který v létě nehrál dva a půl měsíce kvůli trhlině v noze, nenavázal na vítězství z 1. kola proti domácímu Čang Č’-čenovi. Nasazené devatenáctce Bublikovi podlehl po hodině a 23 minutách a také potřetí. Rodák z ruské Gatčiny reprezentující Kazachstán předvedl 18 es.
Úvodní set berounský rodák ztratil po nevydařenému úvodu. Přišel hned o první servis a manko už nedohnal. Nepropracoval se ani k jednomu brejkbolu. I pak musel Macháč dohánět ztrátu. Podařilo se mu sice zvrátit vývoj ze stavu 1:3 na 4:3 a vynutit si tie-break, v něm ale Bublik otočil z 2:3 na 5:3 a náskok už dotáhl.
Na titul z Pekingu Djokovič nenaváže
Djokovič tři dny po triumfu v Pekingu vypadl v Šanghaji hned ve svém úvodním zápase. Majitel rekordních 24 grandslamových trofejí prohrál s Polákem Hubertem Hurkaczem 4:6, 3:6. Sbírku 40 titulů z turnajů Masters, z nichž čtyři získal právě v nejlidnatějším čínském městě, tak bělehradský rodák nerozšíří.
„Nepřiblížil jsem se tomu, jak jsem hrál v Pekingu,“ uvedl Djokovič, jenž v úterý tamní turnaj vyhrál posedmé v kariéře a celkově získal 102. titul. „Jsem prostě unavenější, méně čerstvý. Necítil jsem se na kurtu dobře, necítil jsem dobře míč. Je tu hrozně rychlý povrch, úplně jiný než v Pekingu,“ dodala bývalá světová jednička, jež se nyní vrací na pokračování podzimní části sezony do Evropy.
Americký tenista Ben Shelton oslavil 24. narozeniny postupem. Třetí nasazený finalista letošního US Open, jenž si po zářijové prohře USA s českým týmem v kvalifikaci Davisova poháru dopřál pauzu na odpočinek, zdolal Němce Daniela Altmaiera 6:3, 7:6.
Další čas na zotavení získal v Šanghaji Alex De Minaur, který postoupil bez boje po odstoupení Slováka Alexe Molčana. Devátý nasazený australský tenista, jenž v úterý kvůli zranění nohy skrečoval finále s Djokovičem v Pekingu, měl na úvod stejně jako Shelton volný los.
Výsledky tenisového turnaje mužů v Šanghaji
Výsledky tenisového turnaje mužů v Šanghaji
Dvouhra – 2. kolo: Menšík (13) – Kecmanovič (Srb.) 6:3, 6:3, Bublik (19-Kaz.) – Macháč 6:4, 7:6 (7:4), I Čou (Čína) – Musetti (24-It.) 7:6 (9:7), 3:6, 7:6 (7:1), Davidovich (25-Šp.) – Brooksby (USA) 6:1, 6:3, Zverev (1-Něm.) – Wu I-ping (Čína) 6:4, 7:6 (7:4), Shelton (3-USA) – Altmaier (Něm.) 6:3, 7:6 (8:6), Mannarino (Fr.) – Cobolli (6-It.) 6:1, 4:6, 6:3, Tiafoe (7-USA) – Hanfmann (Něm.) 6:4, 6:4, De Minaur (9-Austr.) – Molčan (SR) bez boje, Nakashima (16-USA) – Berrettini (It.) 7:6 (7:4), 7:5, Sakamoto (Jap.) – Rubljov (23-Rus.) 6:4, 6:4, Halys (Fr.) – Blockx (27-Belg.) 4:6, 7:6 (11:9), 6:4, Gea (Fr.) – Humbert (30-Fr.) 6:4, 3:6, 6:1. Hurkacz (Pol.) – Djokovič (10-Srb.) 6:4, 6:3, F. Cerúndolo (21-Arg.) – Safiullin (Rus.) 7:6 (7:5), 6:3, Chačanov (26-Rus.) – Fery (Brit.) 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).