Tenis

Macháč v Šanghaji zlomil sérii nezdarů. Připsal si první výhru na ATP Tour od Roland Garros


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Šest porážek v hlavní fázi turnajů na ATP Tour a stop. Tomáš Macháč ukončil v úvodním kole turnaje Masters v Šanghaji dlouhou sérii proher. Český tenista zdolal po obratu 1:6, 7:6, 6:2 domácího Číňana Čang Č'-čena a připsal si první výhru v hlavní soutěži od květnového Roland Garros. V druhém kole berounský rodák vyzve 19. nasazeného Alexandra Bublika z Kazachstánu.

Zápas bývalých deblových parťáků, kteří spolu vyhráli v roce 2024 turnaj v Marseille a byli v semifinále Australian Open, byl soubojem tenistů, kteří prožívají neúspěšné období. Macháč v létě nehrál dva a půl měsíce kvůli trhlině v noze, od pařížského grandslamu zaznamenal výhru jen v kvalifikaci na předchozím turnaji v Pekingu a měl bilanci šest porážek ze sedmi utkání. Ještě hůř na tom byl Čang Č'-čen, který vyhrál jeden z osmi minulých duelů.

Macháčovi úvodní fáze zápasu nevyšla, kvůli množství nevynucených chyb rychle ztratil první set a v druhé sadě prohrával 0:2. Pak se však český tenista vzchopil, sadu dotáhl do tie-breaku a díky vítězství 7:3 srovnal stav. Výhodu si 75. hráč žebříčku přenesl i do rozhodující sady, kterou šanghajský rodák při druhém Macháčově mečbolu zakončil příliš dlouhým forhendem.

Pětadvacetiletý Macháč porazil o čtyři roky staršího Čang Č'-čena ve dvouhře i ve třetím utkání v kariéře, navíc si proti němu připsal výhru i ve finále smíšené čtyřhry po boku Kateřiny Siniakové na olympijském turnaji v Paříži 2024.

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