České derby v Pekingu mělo jasný výsledek. Bartůňková nechala Muchové jen tři hry

Nikola Bartůňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6:3, 6:0 a postoupila poprvé do semifinále turnaje WTA 1000. V boji o premiérový postup do finále narazí na Rusku Mirru Andrejevovou, nebo její krajanku Jekatěrinu Alexandrovovou.
Bartůňková, která plní v čínské metropoli roli nasazené šestadvacítky, porazila turnajovou sedmičku a spoluhráčku z klubu I. ČLTK Praha na elitním okruhu poprvé. Muchovou přehrála v počtu vítězných míčů 19:12 a udělala jen 15 nevynucených chyb, zatímco její krajanka jich zaznamenala 37.
„Upřímně nevím, jak jsem to dokázala. Byl to neuvěřitelný zápas. Karolínu znám z klubu už od svých dětských let. Je to skvělá hráčka a člověk. Byl to velmi těžký zápas. Snažila jsem se hrát svůj nejlepší tenis a dokázala jsem to,“ řekla Bartůňková.
Finalistka juniorského Wimbledonu z roku 2023 pokračuje v Pekingu v povedeném vystoupení. Před Muchovou vyřadila světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Bělorusku Arynu Sabalenkovou nebo Polku Magdalenu Frechovou a Sinju Krausovou z Rakouska. „Je to splněný sen. Před turnajem jsem takovýto výsledek nečekala. Znamená to pro mě hodně,“ uvedla.
Bartůňková dělala od začátku Muchové problémy útočnou hrou. Dařilo se jí dobře returnovat i zkracovat výměny a světová osmička se proti ní dostávala těžko do tempa. V prvním setu Bartůňková utekla díky dvěma brejkům do vedení 5:0. Muchová třemi vyhranými gamy za sebou snížila a odvrátila pět setbolů, ale šestou možnost ukončit sadu už Bartůňková využila.
Ve druhém setu Bartůňková nepolevovala a Muchová dál nenacházela na její hru recept. Proti o deset let mladší soupeřce uhrála jen deset fiftýnů a rozloučila se s turnajem kanárem. Set poměrem 0:6 prohrála Muchová poprvé od března, kdy v Indian Wells podlehla 2:6, 0:6 Polce Ize Šwiatekové.