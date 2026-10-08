Tenis

Svrčina v třísetové bitvě udolal Norrieho. Kopřiva v Šanghaji končí


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Dalibor Svrčina porazil na turnaji série Masters v Šanghaji Brita Camerona Norrieho 6:3, 3:6, 6:4 a postoupil do 2. kola. V něm narazí na Argentince Tomáse Martína Etcheverryho. Dohrál naopak Vít Kopřiva, který prohrál s 39. hráčem světa Zizouem Bergsem z Belgie 3:6, 1:6.

Čtyřiadvacetiletý Svrčina po postupu do hlavní soutěže z kvalifikace uspěl v Šanghaji i ve třetím utkání. Zvítězil po více než dvou hodinách. Bývalou světovou osmičku Norrieho přehrál v počtu vítězných míčů 34:21, pětkrát mu vzal servis.

První set získal Svrčina za 41 minut. Soupeře dvakrát brejknul, sám odvrátil všechny čtyři hrozby soupeře. Ve druhé sadě však český hráč nevyužil vedení 3:1 a poté, co ztratil pět gamů v řadě, o set přišel.

Rozhodla třetí sada, kde sice Svrčina nevyužil vedení 2:1 s brejkem, v sedmém gamu však vzal Norriemu servis ještě jednou a utkání doservíroval. V závěrečném desátém gamu odvrátil dva brejkboly a využil druhý mečbol.

Devětadvacetiletý Kopřiva prohrál třetí utkání za sebou. Proti Bergsovi zahrál jen sedm vítězných míčů, Belgičan jich zaznamenal 21. Kopřiva přišel čtyřikrát o servis a nevypracoval si žádný brejkbol.

Kopřiva v prvním setu dvakrát neudržel podání. Nejprve ve třetí a pak v závěrečné deváté hře. Ve druhé sadě český hráč prohrával už 0:5 a odvracel hrozbu „kanára“. To se mu sice povedlo poté, co v šesté hře smazal při vlastním podání tři mečboly, Bergs si ale při svém servisu vypracoval čtvrtou možnost a tu už zužitkoval.

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