Tenis

Menšíkova jízda v Montrealu pokračuje, ve čtvrtfinále ho čeká Shelton


před 20 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Menšík přehrál van de Zandschulpa a v Montrealu je už ve čtvrtfinále
Zdroj: ČT sport

Jakub Menšík na turnaji Masters v Montrealu nezastavuje. Nasazená třináctka si poradila s Nizozemcem Boticem van de Zandschulpem 6:4, 7:5 a postoupila mezi osmičku nejlepších. Menšíkovým dalším soupeřem bude světová desítka Ben Shelton, americký obhájce titulu přehrál Brazilce Joaa Fonsecu 6:3 a 7:6.

Dvacetiletý Menšík se v utkání mohl opřít o svou nejsilnější zbraň podání a o deset let staršímu soupeři nastřílel 13 es. První set získal zásluhou využitého brejkbolu v desátém gemu. Ve druhé sadě sice český tenista rovněž přišel o podání a pustil van de Zandschulpa do vedení 5:4, větší komplikace ale nepřipustil. Vyhrál další tři gemy a zápas po hodině a půl ukončil při prvním mečbolu.

S třiadvacetiletým Sheltonem se Menšík utká počtvrté v kariéře. Ve vzájemné bilanci nad Američanem vede 2:1, poslední dva zápasy vloni vyhrál český tenista.

Výsledky tenisového turnaje mužů v Montrealu

Dvouhra – 4. kolo: Menšík (13) – van de Zandschulp (Niz.) 6:4, 7:5, Shelton (5-USA) – Fonseca (22-Braz.) 6:3, 7:6 (7:3).

Související články

SESTŘIHSvětová jednička Sabalenková neuspěla ani v Torontu a končí v osmifinále

9. 8. 2026

Světová jednička Sabalenková neuspěla ani v Torontu a končí v osmifinále

SESTŘIHLehečka v Montrealu dohrál v osmifinále

9. 8. 2026

Lehečka v Montrealu dohrál v osmifinále

SESTŘIHMenšík je v Montrealu v osmifinále

8. 8. 2026

Menšík je v Montrealu v osmifinále
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.