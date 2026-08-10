Menšíkova jízda v Montrealu pokračuje, ve čtvrtfinále ho čeká Shelton

Jakub Menšík na turnaji Masters v Montrealu nezastavuje. Nasazená třináctka si poradila s Nizozemcem Boticem van de Zandschulpem 6:4, 7:5 a postoupila mezi osmičku nejlepších. Menšíkovým dalším soupeřem bude světová desítka Ben Shelton, americký obhájce titulu přehrál Brazilce Joaa Fonsecu 6:3 a 7:6.
Dvacetiletý Menšík se v utkání mohl opřít o svou nejsilnější zbraň podání a o deset let staršímu soupeři nastřílel 13 es. První set získal zásluhou využitého brejkbolu v desátém gemu. Ve druhé sadě sice český tenista rovněž přišel o podání a pustil van de Zandschulpa do vedení 5:4, větší komplikace ale nepřipustil. Vyhrál další tři gemy a zápas po hodině a půl ukončil při prvním mečbolu.
S třiadvacetiletým Sheltonem se Menšík utká počtvrté v kariéře. Ve vzájemné bilanci nad Američanem vede 2:1, poslední dva zápasy vloni vyhrál český tenista.
Výsledky tenisového turnaje mužů v Montrealu
Výsledky tenisového turnaje mužů v Montrealu
Dvouhra – 4. kolo: Menšík (13) – van de Zandschulp (Niz.) 6:4, 7:5, Shelton (5-USA) – Fonseca (22-Braz.) 6:3, 7:6 (7:3).