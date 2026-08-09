Tenis

SESTŘIHLehečka v Montrealu dohrál v osmifinále


před 21 hhodinami|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Lehečka skončil v osmifinále tenisového Masters v Montrealu
Zdroj: ČT sport

Jiří Lehečka na turnaji Masters v Montrealu skončil v osmifinále po prohře 3:6, 3:6 se Španělem Rafaelem Jódarem. Dvanáctý hráč světového žebříčku se utkal se světovou patnáctkou poprvé, zápas ztratil za hodinu a 16 minut.

Český tenista se dopustil 34 nevynucených chyb, Jódar naopak potvrdil dobrou formu, do čtvrtfinále postoupil na sedmém z posledních osmi turnajů a na třetím Masters za sebou.

Oba tenisté si drželi servis až do osmého gemu. Za stavu 3:4 Lehečka nevyužil vedení 30:0, pak ani gembol, zatímco Jódar první brejkbolovou šanci proměnil.

Do druhé sady vstoupil čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi ztraceným podáním a při skóre 2:4 ho neudržel znovu. Vzápětí se mu povedl brejk a získal naději, jenže španělský mladík pak počtvrté sebral Lehečkovi servis a proměnil první mečbol. Na rozdíl od českého tenisty udělal nevynucených chyb jen deset a stačilo mu 14 vítězných míčů.

V noci našeho času bude hrát v Montrealu osmifinálový zápas Jakub Menšík, jeho soupeřem bude Botic van de Zandschulp z Nizozemska. Jódar bude bojovat o své nové maximum na turnajích Masters proti Francouzi Arthurovi Filsovi.

Výsledky tenisového turnaje mužů v Montrealu

Dvouhra – 4. kolo:

Jódar (20-Šp.) – Lehečka (8-ČR) 6:3, 6:3
Fils (18-Fr.) – Norrie (Brit.) 6:2, 7:6 (10:8)
Nakashima (28-USA) – Rinderknech (23-Fr.) 7:6 (7:4), 5:7, 7:5

Přečtěte si také

SESTŘIHMenšík je v Montrealu v osmifinále

8. 8. 2026

Menšík je v Montrealu v osmifinále

Lehečka je v Montrealu v osmifinále

7. 8. 2026

Lehečka je v Montrealu v osmifinále

Lehečka vyřadil v Montrealu v českém souboji Kopřivu

5. 8. 2026

Lehečka vyřadil v Montrealu v českém souboji Kopřivu
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.