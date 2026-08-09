Jiří Lehečka na turnaji Masters v Montrealu skončil v osmifinále po prohře 3:6, 3:6 se Španělem Rafaelem Jódarem. Dvanáctý hráč světového žebříčku se utkal se světovou patnáctkou poprvé, zápas ztratil za hodinu a 16 minut.
Český tenista se dopustil 34 nevynucených chyb, Jódar naopak potvrdil dobrou formu, do čtvrtfinále postoupil na sedmém z posledních osmi turnajů a na třetím Masters za sebou.
Oba tenisté si drželi servis až do osmého gemu. Za stavu 3:4 Lehečka nevyužil vedení 30:0, pak ani gembol, zatímco Jódar první brejkbolovou šanci proměnil.
Do druhé sady vstoupil čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi ztraceným podáním a při skóre 2:4 ho neudržel znovu. Vzápětí se mu povedl brejk a získal naději, jenže španělský mladík pak počtvrté sebral Lehečkovi servis a proměnil první mečbol. Na rozdíl od českého tenisty udělal nevynucených chyb jen deset a stačilo mu 14 vítězných míčů.
V noci našeho času bude hrát v Montrealu osmifinálový zápas Jakub Menšík, jeho soupeřem bude Botic van de Zandschulp z Nizozemska. Jódar bude bojovat o své nové maximum na turnajích Masters proti Francouzi Arthurovi Filsovi.
Výsledky tenisového turnaje mužů v Montrealu
Výsledky tenisového turnaje mužů v Montrealu
Dvouhra – 4. kolo:
Jódar (20-Šp.) – Lehečka (8-ČR) 6:3, 6:3
Fils (18-Fr.) – Norrie (Brit.) 6:2, 7:6 (10:8)
Nakashima (28-USA) – Rinderknech (23-Fr.) 7:6 (7:4), 5:7, 7:5