Jakub Menšík na tenisovém turnaji Masters v Montrealu napodobil Jiřího Lehečku a postoupil do osmifinále. V utkání třetího kola zvítězil třináctý nasazený hráč nad Francouzem Térencem Atmanem 7:5, 6:4. Jeho dalším soupeřem v Kanadě bude Botic van de Zandschulp z Nizozemska.
Menšík v bitvě s 46. tenistou světa udržel stoprocentní bilanci na podání, jediný brejkbol soupeře odvrátil. Sám si proti Francouzi, který zahrál jedenáct es, vypracoval deset příležitostí na brejk, ale proměnil jen dvě. Povedlo se mu to vždy v závěru setů a pokaždé vzápětí zisk při vlastním servisu potvrdil. Nejprve mu stačil jediný setbol a pak po hodině a 41 minutách hry proměnil i první mečbol.
Do osmifinále Masters prošel dvacetiletý Menšík pošesté v kariéře. Na Canadian Open se mu to povedlo poprvé.
Výsledky tenisového turnaje mužů v Montrealu
Výsledky tenisového turnaje mužů v Montrealu
Dvouhra – 3. kolo: Menšík (13-ČR) – Atmane (Fr.) 7:5, 6:4, Fonseca (22-Braz.) – Ruud (9-Nor.) 7:6 (8:6), 6:3, Tien (12-USA) – Paul (17-USA) 6:3, 6:2, Tirante (Arg.) – Popyrin (Austr.) 6:3, 6:4, Van de Zandschulp (Niz.) – Hurkacz (Pol.) 3:6, 7:6 (7:4), 7:5.
Siniaková pokračuje v Torontu ve čtyřhře
Deblová světová jednička Kateřina Siniaková po zranění ramena z dvouhry a skreči zápasu s Kamillou Rachimovovou se vrátila do turnaje v Torontu ve čtyřhře a s Číňankou Čang Šuaj hladce zvládly 1. kolo. Nejvýše nasazený pár zvítězil 6:2, 6:2 nad rusko-rumunskou dvojicí Mirra Andrejevová, Sorana Cirsteaová.
Výsledky tenisového turnaje žen v Torontu
Výsledky tenisového turnaje žen v Torontu
Dvouhra – 3. kolo: Gauffová (4-USA) – Sakkariová (29-Řecko) 6:1, 6:4, Bencicová (12-Švýc.) – Townsendová (USA) 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4, Ósakaová (11-Jap.) – Mertensová (20-Belg.) 6:1, 6:2, Ealaová (25-Fil.) – McNallyová (USA) 6:3, 5:7, 6:4, Samsonovová (Rus.) – Jointová (Austr.) 7:5, 6:7 (3:7), 6:2.
Čtyřhra – 1. kolo: Siniaková, Čang Šuaj (1-ČR/Čína) – Andrejevová, Cirsteaová (Rus./Rum.) 6:2, 6:2.