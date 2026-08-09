Tenis

SESTŘIHSvětová jednička Sabalenková neuspěla ani v Torontu a končí v osmifinále


před 18 hhodinami|Zdroj: ČTK

Aryna Sabalenková ztroskotala na tenisovém turnaji v Torontu nečekaně už v osmifinále. Světová jednička a čtyřnásobná grandslamová šampionka prohrála s šestnáctou nasazenou Jekatěrinou Alexandrovovou za dvě a půl hodiny 6:7, 6:4, 4:6. Jde o její další předčasný konec na prestižní akci po nezdarech na Roland Garros a ve Wimbledonu.

Běloruska, která si po čtvrtfinálovém krachu v Paříži a osmifinálovém na londýnské trávě naordinovala pauzu od tenisu, se sice po ztrátě úvodního setu vzpamatovala a ve druhém vyrovnala, koncovku rozhodující sady ale nezvládla. V desátém gemu neudržela Sabalenková pošesté v zápase podání, když po dvou odvrácených mečbolech při třetím darovala soupeřce vítězství dvojchybou.

Na tvrdém povrchu prohrála Sabalenková v této sezoně ve 27. utkání teprve podruhé. A ačkoliv účastí v osmifinále získala jistotu, že i po tomto týdnu uhájí tenisový trůn, může v žebříčku WTA přijít o velkou část svého náskoku před Jelenou Rybakinovou. Pokud světová dvojka získá v Torontu titul, může se přiblížit až na rozdíl pouhých čtyř bodů.

Ruska Alexandrovová, jež dlouhodobě žije a připravuje se v České republice, se ve čtvrtfinále utká s turnajovou devítkou Elinou Svitolinovou. Ukrajinská tenistka vyřadila osmou nasazenou Američanku Amandu Anisimovovou 6:2, 6:4.

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