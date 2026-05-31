Čtyřnásobná šampionka Iga Šwiateková vypadla na Roland Garros v den svých 25. narozenin nečekaně už v osmifinále. Polskou tenistku, jež na pařížské antuce plnila roli třetí nasazené hráčky, porazila 7:5, 6:1 Ukrajinka Marta Kosťukovou. Ta zaznamenala už 16. vítězství v řadě. Do čtvrtfinále čtyřhry prošli Kateřina Siniaková spolu s Taylor Townsendovou a Petr Nouza s Neilem Oberleitnerem.
Šwiateková přitom v předchozích zápasech včetně duelu 2. kola se Sárou Bejlek neztratila set, stejně jako ve třech dosavadních utkáních proti Kosťukové. Čtvrté kolo v Paříži nepřešla varšavská rodačka podruhé v kariéře, dosud jedinkrát se jí to stalo při premiérové účasti v roce 2019.
Patnáctá nasazená Kosťuková potvrdila výbornou aktuální formu. Třiadvacetiletá vítězka antukových turnajů v Rouenu a Madridu vyhrála už 16. zápas po sobě a na grandslamu si zahraje druhé čtvrtfinále kariéry po premiérovém v roce 2024 na Australian Open.
„Jsem z toho v šoku. Porazit takovou hráčku, která tady čtyřikrát vyhrála... nemůžu tomu uvěřit,“ radovala se Kosťuková poté, co po hodině a 39 minutách proměnila první mečbol. Ve čtvrtfinále může kyjevská rodačka narazit na krajanku Elinu Svitolinovou, která bude ve 4. kole hrát se Švýcarkou Belindou Bencicovou.
Vyřazení Šwiatekové je dalším překvapením závěru prvního týdne Roland Garros, během nějž se s Paříží rozloučili světová jednička Jannik Sinner, vítěz rekordních 24 grandslamů Novak Djokovič či obhájkyně loňského titulu Coco Gauffová.
Osmifinále zvládla Rumunka Sorana Cirsteaová, která si poradila 6:3, 7:6 s Wang Si-jü z Číny a na Roland Garros si zahraje první čtvrtfinále od roku 2009. Na grandslamech se mezi nejlepší osmičkou představí teprve potřetí.
„Vždycky jsem říkala, že ambice a sny nemají datum spotřeby,“ řekla šestatřicetiletá Cirsteaová, která po sezoně ukončí kariéru, přestože je zjevně ve formě a nedávno se v žebříčku posunula na životní 18. příčku.
Siniaková s Townsendovou bez ztráty setu
Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou porazily ukrajinsko-japonskou dvojici Nadija Kičenoková, Makoto Ninomijaová 6:4, 6:2. Turnajové jedničky, které letos triumfovaly na turnajích v Indian Wells, Miami a Madridu, vyhrály na Roland Garros druhý duel bez ztráty setu. Zaznamenaly 20. vítězství z posledních 21 zápasů, do kterých nastoupily.
Kičenokovou a Ninomijaovou porazily za hodinu a 17 minut. Ve čtvrtfinále se utkají se slovensko-britskou dvojicí Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová, nebo belgicko-slovinským párem Magali Kempenová, Andreja Klepačová.
Uspěl také Petr Nouza s Rakušanem Neilem Oberleitnerem, kteří zdolali Patrika Rikla s Adamem Pavláskem 6:2, 6:7, 6:3. Nouza se probojoval do čtvrtfinále grandslamu podruhé za sebou. V lednu se mezi nejlepších osm párů dostal na Australian Open právě s Riklem. Oba tenisté ale na konci března ukončili spolupráci.
Nouza s Oberleitnerem vyhráli na třetím největším dvorci Simonne Mathieuové za necelé dvě hodiny. V utkání neztratili ani jednou servis. Příště budou hrát s nasazenými pětkami Italy Andreou Vavassorim, Simonem Bollelim, nebo švýcarsko-britskou dvojicí Jakub Paul, Marcus Willis.
Výsledky Roland Garros
Ženy:
Dvouhra – 4. kolo: Kosťuková (15-Ukr.) – Šwiateková (3-Pol.) 7:5, 6:1, Cirsteaová (18-Rum.) – Wang Si-jü (Čína) 6:3, 7:6 (7:4).
Čtyřhra – 3. kolo: Townsendová, Siniaková (1-USA/ČR) – N. Kičenoková, Ninomijaová (Ukr./Jap.) 6:4, 6:2.
Muži:
Čtyřhra – 3. kolo: Nouza, Oberleitner (ČR/Rak.) – Pavlásek, Rikl (ČR) 6:2, 6:7 (1:7), 6:3.