Lehečka je v žebříčku nejvýš v kariéře, Muchová se drží v desítce

Výš ve světovém žebříčku tenistů ještě Jiří Lehečka nebyl. V novém vydání pořadí ATP si český hráč polepšil na životní dvanáctou příčku. V pořadí tenistek je z českých hráček nejlepší Karolína Muchová na desáté pozici.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka před dvěma týdny na Masters v Římě vypadl ve třetím kole, ale v žebříčku ATP se posunul o dvě místa. Jeho dosavadním maximem byla třináctá příčka, na kterou se poprvé dostal začátkem dubna.
Muchová je na stejné pozici jako před týdnem, stejně jako dvanáctá Linda Nosková. Světovou jedničkou ve čtyřhře je stále desetinásobná grandslamová šampionka Kateřina Siniaková.
V čele pořadí výrazné změny nenastaly. Mužský žebříček vede Jannik Sinner z Itálie, ženám nadále vládne Aryna Sabalenková z Běloruska.
Tenisové žebříčky WTA a ATP k 25. květnu
Žebříčky WTA (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Sabalenková (Běl.) 9960, 2. (2.) Rybakinová (Kaz.) 8313, 3. (3.) Šwiateková (Pol.) 7273, 4. (4.) Gauffová 6749, 5. (5.) Pegulaová 6286, 6. (6.) Anisimovová (všechny USA) 5958, 7. (7.) Svitolinová (Ukr.) 4315, 8. (8.) Andrejevová (Rus.) 4181, 9. (9.) Mboková (Kan.) 3710, 10. (10.) Muchová 3318, ...12. (12.) Nosková 3054, 28. (27.) Bouzková 1631, 35. (35.) Bejlek 1369, 36. (36.) Siniaková 1362, 41. (42.) Krejčíková 1271, 42. (43.) Valentová 1265, 44. (44.) Vondroušová 1263, 69. (65.) Bartůňková (všechny ČR) 970.
Čtyřhra: 1. (1.) Siniaková 8930, 2. (2.) Townsendová (USA) 8330, 3. (3.) Mertensová (Belg.) 7488, 4. (6.) Dabrowská (Kan.) 7121, 5. (4.) Kruničová (Srb.) 6905, 6. (5.) Danilinová (Kaz.) 6895, 7. (7.) Paoliniová 6505, 7. (7.) Erraniová (obě It.) 6505, 9. (9.) Stefaniová (Braz.) 6035, 10. (10.) Čang Šuaj (Čína) 5785, ...48. (47.) Škoch 1759, 49. (51.) Malečková 1698, 59. (60.) Krejčíková 1463, 62. (64.) Sisková 1394, 69. (60.) Bouzková 1326, 75. (74.) Detiuc 1231, 83. (82.) Nosková (všechny ČR) 1030.
Žebříčky ATP:
Dvouhra: 1. (1.) Sinner (It.) 14.750, 2. (2.) Alcaraz (Šp.) 11.960, 3. (3.) Zverev (Něm.) 5705, 4. (4.) Djokovič (Srb.) 4460, 5. (6.) Shelton (USA) 4070, 6. (5.) Auger-Aliassime (Kan.) 4050, 7. (9.) De Minaur (Austr.) 3855, 8. (7.) Medveděv (Rus.) 3760, 9. (8.) Fritz (USA) 3720, 10. (10.) Bublik (Kaz.) 3320, ...12. (14.) Lehečka 2665, 27. (28.) Menšík 1550, 43. (40.) Macháč 1080, 66. (63.) Kopřiva (všichni ČR) 856.
Čtyřhra: 1. (1.) Skupski (Brit.) 8340, 2. (2.) Zeballos (Arg.) 8030, 3. (3.) Granollers (Šp.) 7940, 4. (4.) Heliövaara (Fin.) a Patten (Brit.) oba 7360, 6. (6.) Cash a Glasspool (oba Brit.) oba 6950, 8. (8.) Salisbury (Brit.) 5260, 9. (9.) Vavassori (It.) 4990, 10. (12.) Krawietz (Něm.) 4835, ...47. (49.) Pavlásek 2010, 49. (47.) Rikl 1970, 52. (50.) Nouza 1900, 61. (60.) Vocel (všichni ČR) 1538.