Tenis

Bartůňková se postarala v Římě o senzaci a vyřadila Keysovou. Lehečka dohrál


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Rodí se další český tenisový úspěch? Dvacetiletá Nikola Bartůňková zaskočila na turnaji v Římě vítězku loňského Australian Open Madison Keysovou z USA a postoupila do osmifinále. Češka, které patří až 94. místo žebříčku WTA, přehrála světovou devatenáctku 6:3, 1:6 a 6:4. V další fázi narazí na Ukrajinku Elinu Svitolinovou.

Bartůňková původně v Římě neuspěla v kvalifikaci, ale do hlavní soutěže se dostala dodatečně jako lucky loser po odhlášení Kanaďanky Victorie Mbokové. Příležitost využila skvěle. V druhém kole vyřadila domácí Tyru Caterinu Grantovou a výhrou nad Keysovou dosáhla největšího úspěchu v dosavadní kariéře. V živém žebříčku se posunula na 65. pozici a v novém vydání výrazně vylepší své dosavadní maximum.

Na Italian Open dohrál Jiří Lehečka, který nestačil ve třetím kole na Nora Caspera Ruuda a podlehl mu 3:6 a 4:6.

Čtěte také

Nosková je v osmifinále, Macháč z turnaje odstoupil

9. 5. 2026

Nosková je v osmifinále, Macháč z turnaje odstoupil
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.