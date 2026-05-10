Bartůňková se postarala v Římě o senzaci a vyřadila Keysovou. Lehečka dohrál

Rodí se další český tenisový úspěch? Dvacetiletá Nikola Bartůňková zaskočila na turnaji v Římě vítězku loňského Australian Open Madison Keysovou z USA a postoupila do osmifinále. Češka, které patří až 94. místo žebříčku WTA, přehrála světovou devatenáctku 6:3, 1:6 a 6:4. V další fázi narazí na Ukrajinku Elinu Svitolinovou.
Bartůňková původně v Římě neuspěla v kvalifikaci, ale do hlavní soutěže se dostala dodatečně jako lucky loser po odhlášení Kanaďanky Victorie Mbokové. Příležitost využila skvěle. V druhém kole vyřadila domácí Tyru Caterinu Grantovou a výhrou nad Keysovou dosáhla největšího úspěchu v dosavadní kariéře. V živém žebříčku se posunula na 65. pozici a v novém vydání výrazně vylepší své dosavadní maximum.
Na Italian Open dohrál Jiří Lehečka, který nestačil ve třetím kole na Nora Caspera Ruuda a podlehl mu 3:6 a 4:6.