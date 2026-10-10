Lehečka udolal po dvou hodinách Borgese. Do třetího kola v Šanghaji postoupil i Svrčina

Jiří Lehečka čtyři dny po prohraném finále v Tokiu zahájil vítězně turnaj Masters v Šanghaji. Portugalského tenistu Nuna Borgese porazil 6:3, 3:6, 6:3. Roli favorita potvrdil 19. hráč světového žebříčku za rovné dvě hodiny. Borgesovi dal dvanáct es. Dalibor Svrčina pokračuje ve svém velkém turnaji, po úspěšné kvalifikaci vyřadil v hlavní soutěži už druhého favorita. Poprvé se probojoval do 3. kola na Masters, když po téměř třech hodinách porazil Argentince Etcheverryho 6:3, 3:6, 7:5.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka v úterý v tokijském finále po vydařeném týdnu marně vzdoroval světové trojce a španělskému obhájci titulu Carlosi Alcarazovi. Předtím vyhrál obě dvouhry v daviscupové kvalifikaci v Praze proti Američanům. A dobře začal i v Šanghaji.
Hned při první možnosti prolomil Borgesovi servis a náskok brejku udržel. Úvodní set uzavřel čistou hrou. Ve druhé sadě naopak Lehečka neudržel podání v šestém gamu a ztrátu 2:4 už nedohnal. Pak už měl opět navrch. Soupeři za celý zápas nabídl jediný brejkbol, proměnil třetí mečbol. Jeho dalším soupeřem bude světová třináctka Španěl Rafael Jódar.
Svrčina si v Šanghaji po úspěšné kvalifikaci vylepšil maximum na turnajích Masters. S Etcheverrym bojoval čistého času dvě hodiny a 53 minut, zápas navíc po třetím gamu rozhodující sady přerušil na chvíli déšť. Další výzvou českého tenisty nyní bude světová šestka Daniil Medveděv, s nímž vloni v Šanghaji ve 2. kole prohrál. Rus je s 31 výhrami nejúspěšnějším hráčem na tvrdém povrchu v této sezoně.