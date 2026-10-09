Tenis

Nosková si poprvé zahraje Turnaj mistryň


před 6 hhodinami|Zdroj: ČTK

Finále WTA sezony a prestižní Turnaj mistryň letos nemine českou tenistku Lindu Noskovou. Wimbledonská šampionka se na turnaj, který od 8. do 15. listopadu hostí Indian Wells, kvalifikovala vůbec poprvé v kariéře.

Jednadvacetiletá Nosková letos získala na WTA Tour dva tituly, před triumfem na londýnském grandslamu vyhrála v červnu také na trávě turnaj v Berlíně. Na „pátém grandslamu“ v Indian Wells postoupila vsetínská rodačka na jaře do semifinále a před měsícem si zahrála čtvrtfinále na US Open.

Společně s Noskovou získala definitivu účasti na Turnaji mistryň také ruská šampionka z Roland Garros Mirra Andrejevová. Už dříve si start zajistily nejlepší dvě hráčky světového žebříčku Jelena Rybakinová z Kazachstánu a Běloruska Aryna Sabalenková.

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