Nosková si poprvé zahraje Turnaj mistryň

Finále WTA sezony a prestižní Turnaj mistryň letos nemine českou tenistku Lindu Noskovou. Wimbledonská šampionka se na turnaj, který od 8. do 15. listopadu hostí Indian Wells, kvalifikovala vůbec poprvé v kariéře.
Jednadvacetiletá Nosková letos získala na WTA Tour dva tituly, před triumfem na londýnském grandslamu vyhrála v červnu také na trávě turnaj v Berlíně. Na „pátém grandslamu“ v Indian Wells postoupila vsetínská rodačka na jaře do semifinále a před měsícem si zahrála čtvrtfinále na US Open.
Společně s Noskovou získala definitivu účasti na Turnaji mistryň také ruská šampionka z Roland Garros Mirra Andrejevová. Už dříve si start zajistily nejlepší dvě hráčky světového žebříčku Jelena Rybakinová z Kazachstánu a Běloruska Aryna Sabalenková.