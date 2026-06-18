Lehečka dohrál v Queen´s Clubu, porazil ho Hijikata

Jiří Lehečka v londýnském Queen´s Clubu neobhájí loňskou finálovou účast. V osmifinále nestačil na Australana Rinkyho Hijikatu 6:4, 5:7, 6:7. Duel se 104. hráčem světa ztratil český tenista po bezmála třech hodinách.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka, který plnil na londýnské trávě roli nasazené dvojky, nenavázal na vítězství z úvodního kola nad Polákem Kamilem Majchrzakem. Proti Hijikatovi nedotáhl náskok setu a brejku. Nepomohlo mu ani deset es.
Dvanáctý hráč světového žebříčku Lehečka získal první set po zisku soupeřova servisu v úvodní hře a následně díky dvěma odvráceným brejkbolům.
Také do druhé sady vstoupil český hráč brejkem, tentokrát ale o náskok hned přišel. Hijikata mu sebral podání ještě dvakrát, klíčový brejk získal za stavu 6:5, kdy na příjmu proměnil druhý brejkbol, který byl i setbolem.
Rozhodla třetí sada a v úvodu Lehečka nevyužil dva brejkboly. Další možnosti už svěřenec trenéra Michala Navrátila nedostal a zápas dospěl do tie-breaku.
V něm sice mladoboleslavský rodák srovnal ze stavu 0:3 na 4:4, Hijikata ho ale do vedení nepustil. Přestože Lehečka odvrátil tři mečboly, po dalším o rok starší Australan mohl slavit postup.