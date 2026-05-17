Sinner triumfoval v Římě a jako teprve druhý tenista vyhrál všechny turnaje Masters

Jannik Sinner ve finále v Římě porazil dvakrát 6:4 Caspera Ruuda z Norska a jako druhý tenista v historii ovládl všech devět turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal pouze Novak Djokovič ze Srbska.
Sinner sice v prvním setu prohrával 0:2, ale potom už Ruudovi prakticky nedal šanci. Ital na turnajích Masters vyhrál 34. utkání za sebou a posunul vlastní rekord, který ve čtvrtfinále 31. výhrou sebral Djokovičovi.
Čtyřiadvacetiletý Sinner si připsal celkově 29. titul v kariéře. V Římě se vítěz čtyř grandslamů, který loni ve Foro Italico prohrál finále s Carlosem Alcarazem ze Španělska, stal prvním domácím šampionem od Adriana Panatty v roce 1976.
„Neuvěřitelné. Ital tady dlouho nevyhrál, naposledy před padesáti lety. Jsem rád, že jsem dokázal využít skvělého období pro italský tenis,“ řekl Sinner, který letos vyhrál všech 17 zápasů na antuce.
„Vždycky do toho dávám úplně všechno. Ne vždycky to vyjde, ale poslední dva a půl měsíce byly fantastické. Mám obrovskou radost,“ uvedl Sinner, který je jednoznačně hlavním favoritem Roland Garros. Pařížský grandslam začne za týden.
Sinnerovy výkony ocenil i Ruud, který s ním prohrál i pátý vzájemný zápas. „Je těžké popsat, co letos předvádíš. Sám hraju tenis na nejvyšší úrovni, ale k tomuhle prostě nemám slov. Je ale fantastické být u toho,“ prohlásil sedmadvacetiletý Nor.
Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Římě
Muži, dvouhra – finále: Sinner (1-It.) – Ruud (23-Nor.) 6:4, 6:4.
Čtyřhra – finále: Bolelli, Vavassori (7-It.) – Granollers, Zeballos (2-Šp./Arg.) 7:6 (10:8), 6:7 (3:7), 10:3.
Ženy, čtyřhra – finále: Šnajderová, M. Andrejevová (Rus.) – Melicharová-Martinezová, Bucsaová (7-USA/Šp.) 6:3, 6:3.