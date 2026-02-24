Jiří Lehečka porazil v prvním kole turnaje v Dubaji 4:6, 6:4 a 6:2 Lucu Nardiho z Itálie. Jeho dalším soupeřem bude Španěl Pablo Carreňo. Uspěl i další český tenista, Jakub Menšík na úvod porazil Huberta Hurkacze. S polským soupeřem si světová třináctka poradila 6:4 a 7:6.
Lehečka je v Dubaji ve druhém kole, zdolal Nardiho. Postoupil i Menšík
Lehečka měl původně nastoupit proti Arthuru Filsovi, který ho minulý týden na cestě do finále v Dauhá porazil ve čtvrtfinále. Francouz se ale na poslední chvíli z Dubaje odhlásil a Nardi dostal šanci jako náhradník.
První set rozhodla Lehečkova ztráta servisu za stavu 2:2. Ve druhém naopak čtyřiadvacetiletý Čech vyrovnal díky brejku na 6:4. Ve třetí sadě už měl Lehečka navrch a 109. hráče světa nakonec porazil po více než dvou hodinách.
Také ve druhém kole bude mít Lehečka, kterému v žebříčku patří 24. příčka, soupeře z druhé stovky pořadí ATP. Čtyřiatřicetiletý Carreňo, jenž v prvním kole vyřadil Denise Shapovalova z Kanady, je na 129. pozici.
Menšík bez větších problémů získal první set. Ve druhém si za stavu 5:4 při soupeřově podání vypracoval dva mečboly, ale ani jeden nevyužil. Další dva neproměnil v tie-breaku, který nakonec po celkově pátém mečbolu vyhrál 9:7.
Ve druhém kole Menšík, který minulý týden v Dauhá prošel přes světovou dvojku Itala Jannika Sinnera do semifinále, nastoupí proti Alexei Popyrinovi. S australským tenistou ve dvou dosavadních zápasech neztratil ani set.
Hned v prvním kole vypadl obhájce titulu Stefanos Tsitsipas z Řecka. Bývalý třetí hráč světa, který si v Dubaji zahrál finále už v letech 2019 a 2020, prohrál 4:6 a 5:7 s Ugem Humbertem z Francie.
Výsledky tenisového turnaje mužů v Dubaji
Dvouhra – 1. kolo:
Lehečka (8-ČR) – Nardi (It.) 4:6, 6:4, 6:2, Chačanov (7-Rus.) – Ševčenko (Kaz.) 6:7 (5:7), 6:2, 6:3, Rinderknech (Fr.) – Marozsán (Maď.) 3:6, 6:3, 6:4, Griekspoor (Niz.) – Virtanen (Fin.) 6:3, 6:4, Bublik (2-Kaz.) – Struff (Něm.) 6:3, 6:4, Medveděv (3-Rus.) – Šang Ťün-čcheng (Čína) 6:1, 6:3, Carreňo (Šp.) – Shapovalov (Kan.) 6:2, 6:4, Brooksby (USA) – Bergs (Belg.) 6:3, 6:4, Menšík (9-ČR) – Hurkacz (Pol.) 6:4, 7:6 (9:7), Rubljov (5-Rus.) – Royer (Fr.) 6:3, 6:4, Humbert (Fr.) –Tsitsipas (Řec.) 6:4, 7:5, Popyrin (Austr.) – Majchrzak (Pol.) 3:6, 6:3, 7:5.