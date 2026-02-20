Vít Kopřiva ve čtvrtfinále turnaje v Riu de Janeiro porazil dvakrát 6:4 Juana Manuela Cerúndola a podruhé v kariéře postoupil do semifinále. O první finálovou účast si zahraje s dalším Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym. Naproti tomu Jakub Menšík v semifinále v Dauhá nenavázal na výhru nad světovou dvojkou Jannikem Sinnerem a s Arthurem Filsem prohrál 4:6 a 6:7.
Kopřiva je v Riu v semifinále, Menšík v Dauhá dohrál
Jednadvacetiletý Fils, jenž ve čtvrtfinále vyřadil Jiřího Lehečku, ve finále nastoupí proti světové jedničce Carlosi Alcarazovi ze Španělska, který po boji porazil 7:6 a 6:4 obhájce titulu Andreje Rubljova z Ruska.
Menšík v úvodní sadě přišel za stavu 1:1 o podání a ztrátu už nesmazal. Rovněž ve druhém setu jako první ztratil servis, ale dokázal vybojovat tie-break. V něm však rychle prohrával 1:5 a na obrat už sílu nenašel.
Dvacetiletý Menšík promarnil šanci zahrát si čtvrté finále v kariéře a zaútočit na třetí titul. Náplastí pro něj může být posun ve světovém žebříčku, ve kterém si třináctou příčkou vylepší maximum.
Alcaraz se na postup nadřel. V prvním setu promarnil náskok 5:3, ale poté uspěl 7:3 v tie-breaku. Ve druhé sadě vedl vítěz sedmi grandslamů 3:0, ale Rubljov srovnal a poté při soupeřově servisu za stavu 3:5 odvrátil tři mečboly.
Další dva mečboly dvaadvacetiletý Alcaraz nevyužil v následující hře při podání Rubljova, ale při šestém už utkání uzavřel. Ukončil tak ruskou nadvládu na turnaji, který před Rubljovem vyhráli Karen Chačanov (2024) a Daniil Medveděv (2023).
Kopřiva si v Riu de Janeiro podruhé zahraje na okruhu ATP semifinále
Kopřiva do prvního setu vstoupil brejkem a výhodu udržel až do konce. Také ve druhé sadě osmadvacetiletý Čech sebral hned v úvodu Cerúndolovi servis a bez problémů dovedl zápas k postupu.
„Držím vyrovnanost úderů, snažím se udržet v co nejvíc výměnách a pomáhat si servisem. Zatím mi zdejší podmínky sedí,“ uvedl Kopřiva. „Tohle je určitě jeden z nejlepších týdnů, co jsem kdy zažil, ale zkusím jít ještě dál,“ dodal.
V semifinále se Kopřiva, který minulý týden ve čtvrtfinále v Buenos Aires prohrál s Cerúndolovým starším bratrem Franciscem, představí mezi elitou podruhé. Dosud do něj postoupil pouze v roce 2021 v Gstaadu.