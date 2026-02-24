Tenis

Linda Fruhvirtová neproměnila mečbol a končí už v 1. kole


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

V prvním kole turnaje v Austinu vypadla tenistka Linda Fruhvirtová. Bylo to ale po tuhém boji s Taylor Townsendovou, proti níž česká hráčka nevyužila mečbol. Američanka nakonec zvítězila po téměř třech hodinách 6:4, 6:7, 5:7. Townsendová se o postup do čtvrtfinále utká s další Češkou Nikolou Bartůňkovou.

Dvacetiletá Fruhvirtová, která se po neúspěchu v kvalifikaci do hlavní soutěže dostala až jako náhradnice, zahájila zápas dvou žebříčkových sousedek ze druhé stovky žebříčku lépe. Úvodní brejk a vedení 2:0 sice nepotvrdila, v desátém gamu ale díky dalšímu úspěchu na returnu získala úvodní set.

Ve druhé sadě, v níž rovněž vzala soupeřce dvakrát podání, naopak koncovku nezvládla. Za stavu 5:3 zápas nedoservírovala a v dalším gamu na příjmu nevyužila mečbol. Následně prohrála tie-break 3:7 a nevydařil se jí ani závěr utkání. Vyrovnaný třetí set Američanka uzavřela brejkem.

Townsendová, která v Texasu startuje na divokou kartu, se s Bartůňkovou utká poprvé v kariéře.

