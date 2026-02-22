Velkou bitvu o postup do svého prvního finále turnaje ATP svedl v Riu de Janeiro tenista Vít Kopřiva. Na brazilské antuce ale ve dvakrát přerušeném semifinále osmadvacetiletý český hráč nakonec prohrál 4:6, 7:6, 7:6 s osmým nasazeným hráčem turnaje Tomásem Martínem Etcheverrym z Argentiny.
Kopřiva bojoval, ale v Riu si finále nezahraje
Semifinále tenisté rozehráli už v sobotu, ale kvůli dešti se nestihl odehrát ani první set. Těsně před přerušením a následným odložením na dnešek Kopřiva získal brejk na 5:4 a v dohrávce sadu při svém servisu skutečně získal.
Pak si oba hráči drželi podání a pokaždé musel rozhodnout tie-break. Ten první papírový favorit Etcheverry vyhrál jednoznačně 7:2 a následně byl duel zhruba na hodinu a půl přerušen kvůli horku.
Třetí set nabídl podobný průběh, soupeři se v něm dokonce nepustili ani k brejkbolu. Také rozhodující zkrácenou hru vyhrál Etcheverry. Dostal se do vedení 5:2, a ačkoli Kopřiva při svém podání díky tvrdým umístěným úderům snížil, Argentinec se pak esem dostal k mečbolu a rodák z Bílovce následně returnoval do sítě.
Ve finále se Etcheverry střetne s Chilanem Alejandrem Tabilem.
Kopřiva navzdory porážce vylepšil svůj výsledek z předchozího turnaje v Buenos Aires, kde minulý týden postoupil do čtvrtfinále. Semifinále hrál podruhé v kariéře po turnaji v Gstaadtu v roce 2021 a v žebříčku by se měl z 87. pozice posunout na životní 65. příčku.