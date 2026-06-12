Tenis

Krejčíková si v Hertogenboschi zahraje o finále, Bouzková v Queen's Clubu končí


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Barbora Krejčíková s přechodem na trávu i nadále potvrzuje formu. Na turnaji v Hertogenboschi po další jasné výhře 6:1 a 6:2 nad Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou postoupila do semifinále. V něm se česká tenistka utká s Polkou Magdou Linetteovou, nebo Zeynep Sönmezovou z Turecka. Do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu se naopak nepodívá Marie Bouzková, která v dohrávaném duelu podlehla Chorvatce Donně Vekičové 6:7 a 3:6.

Třicetiletá Krejčíková, která plní v nizozemském dějišti roli nasazené osmičky, zvítězila za 61 minut. Nerozhodily ji ani dvě přestávky kvůli počasí. Soupeřce vzala pětkrát servis, sama o podání přišla jen jednou. Zaznamenala také šest es. O dva roky mladší Ruseovou porazila ve čtvrtém vzájemném zápase potřetí.

Předloňská šampionka Wimbledonu navázala na předchozí výhry nad Mexičankou Renatou Zarazúaovou a Belgičankou Hanne Vandewinkelovou a pokračuje turnajem bez ztráty setu. V první sadě proti Ruseové vedla 4:0, ve druhé prolomila soupeřčin servis ještě dvakrát a od stavu 3:2 už neztratila ani game.

Přečtěte si také

Lehečka je ve Stuttgartu ve čtvrtfinále, v něm ho čeká Tiafoe

11. 6. 2026

Lehečka je ve Stuttgartu ve čtvrtfinále, v něm ho čeká Tiafoe

Krejčíková v Hertogenboschi využila první mečbol a je ve čtvrtfinále

11. 6. 2026

Krejčíková v Hertogenboschi využila první mečbol a je ve čtvrtfinále

Plíšková v Queen’s Clubu postupuje, Bartůňková v Hertogenboschi končí

10. 6. 2026

Plíšková v Queen’s Clubu postupuje, Bartůňková v Hertogenboschi končí
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.