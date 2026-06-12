Krejčíková si v Hertogenboschi zahraje o finále, Bouzková v Queen's Clubu končí

Barbora Krejčíková s přechodem na trávu i nadále potvrzuje formu. Na turnaji v Hertogenboschi po další jasné výhře 6:1 a 6:2 nad Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou postoupila do semifinále. V něm se česká tenistka utká s Polkou Magdou Linetteovou, nebo Zeynep Sönmezovou z Turecka. Do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu se naopak nepodívá Marie Bouzková, která v dohrávaném duelu podlehla Chorvatce Donně Vekičové 6:7 a 3:6.
Třicetiletá Krejčíková, která plní v nizozemském dějišti roli nasazené osmičky, zvítězila za 61 minut. Nerozhodily ji ani dvě přestávky kvůli počasí. Soupeřce vzala pětkrát servis, sama o podání přišla jen jednou. Zaznamenala také šest es. O dva roky mladší Ruseovou porazila ve čtvrtém vzájemném zápase potřetí.
Předloňská šampionka Wimbledonu navázala na předchozí výhry nad Mexičankou Renatou Zarazúaovou a Belgičankou Hanne Vandewinkelovou a pokračuje turnajem bez ztráty setu. V první sadě proti Ruseové vedla 4:0, ve druhé prolomila soupeřčin servis ještě dvakrát a od stavu 3:2 už neztratila ani game.