Lehečka je ve Stuttgartu ve čtvrtfinále, v něm ho čeká Tiafoe

Jiří Lehečka zahájil úspěšně travnatou část sezony. Ve Stuttgartu otočil duel s Australanem Jamesem Duckworthem a po vítězství 6:7, 6:4, 7:6 postoupil do čtvrtfinále. V něm se čtvrtý nasazený hráč utká s turnajovou šestkou Francesem Tiafoem z USA.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka, kterému patří ve světovém žebříčku 12. místo, porazil o deset let staršího Duckwortha po bezmála dvou a půl hodinách hry. Zaznamenal 16 es a 42 vítězných míčů. S Duckworthem hrál poprvé.
Mladoboleslavský rodák, který na antukovém Roland Garros vypadl hned v 1. kole, musel otáčet nepříznivý vývoj. První set ztratil po dramatickém tie-breaku, v němž nevyužil tři setboly a prohrál 8:10.
Ve druhé sadě se ale podařilo Lehečkovi hned vzít soupeři podání a výhodu dotáhl až do konce. V rozhodujícím setu odvrátil český hráč ve čtvrtém gamu dva brejkboly a tentokrát si ve zkrácené hře vedl lépe. Získal vedení 4:0 a o chvíli později proměnil třetí mečbol.
S 26. hráčem světa Tiafoem se Lehečka utká počtvrté. Zatím s ním má bilanci 1:2, naposledy ho ale vloni porazil ve 2. kole kvalifikace Davisova poháru v americkém Delray Beach.