Krejčíková v Hertogenboschi využila první mečbol a je ve čtvrtfinále

O postup do semifinále si na travnatých dvorcích v Hertogenboschi zahraje Barbora Krejčíková. Česká tenistka, která je předloňskou šampionkou Wimbledonu, porazila Belgičanku Hanne Vandewinkelovou 6:1, 6:4. Ve čtvrtfinále ji čeká Elena-Gabrielová Ruseová z Rumunska.
Třicetiletá Krejčíková zvítězila nad 97. hráčkou světa Vandewinkelovou za hodinu a 20 minut. Belgičance, která v 1. kole vyřadila Nikolu Bartůňkovou, vzala třikrát servis. Sama byla na podání stoprocentní a zaznamenala také pět es.
„Jsem moc šťastná, že se mi daří a mohu tady hrát. Mám z toho skvělý pocit. Hru na trávě mám ráda. Moc děkuji fyzioterapeutům, kteří mi pomáhají, abych byla zdravá,“ řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková.
Svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka, která plní v Hertogenboschi roli nasazené osmičky, navázala na úvodní vítězství nad Mexičankou Renatou Zarazúaovou a opět neztratila ani set. V prvním setu vedla nad Vandewinkelovou už 5:0.
Ve druhé sadě odvrátila česká hráčka v šesté hře jediný brejkbol a poté udeřila. Za stavu 4:4 dostala na příjmu soupeřku pod tlak, vypracovala si celkem osm brejkbolových možností a tu poslední využila. Zápas poté uzavřela při prvním mečbolu.